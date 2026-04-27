27 de abril de 2026 - 14:46

Hallaron en Argentina seis casos de un grupo sanguíneo "extremadamente raro": el nombre y su relevancia

La detección fue realizada por el Hospital Nacional Posadas validada por la Cruz Roja de Japón. Este grupo sanguíneo aparece en menos de una persona cada mil.

Hallaron casos con un grupo sanguíneo totalmente rarísimo.

Hallaron casos con un grupo sanguíneo totalmente rarísimo.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El sistema de salud argentino identificó seis casos de un grupo sanguíneo extremadamente raro, conocido como Gerbich negativo, un hallazgo relevante para la medicina transfusional por las complicaciones que puede generar su incompatibilidad.

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La detección fue realizada por el Hospital Nacional Posadas y validada a nivel internacional, lo que permitió confirmar la presencia de este tipo de sangre poco frecuente en el país y avanzar en su estudio.

De acuerdo con el informe, los grupos sanguíneos raros aparecen en menos de una persona cada mil, e incluso en algunos casos en una entre millones, por lo que su identificación resulta clave para evitar reacciones inmunológicas graves en transfusiones.

En este contexto, el rol de los centros especializados y los registros de donantes poco frecuentes es fundamental.

El Gerbich negativo es un tipo de sangre que se caracteriza por la ausencia de antígenos Gerbich (Ge) en los glóbulos rojos y sus portadores requieren de donantes específicos a la hora de recibir transfusiones.

El equipo de Hemoterapia del Hospital Posadas -donde se identificó a más del 50% de los donantes con fenotipos raros del país- llegó a este descubrimiento a partir de estudios clínicos y serológicos de alta complejidad, indicó el informe del Ministerio de Salud.

Entre los casos, hay tres embarazadas

Los seis casos confirmados incluyen tres pacientes embarazadas, cuya detección es crucial para prevenir la Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido, dos hermanas identificadas a partir del estudio familiar, y un donante voluntario, considerado un hallazgo clave para el sistema de donación.

La confirmación de los casos fue posible gracias al análisis conjunto con la Cruz Roja de Japón, que permitió validar los resultados bajo estándares genéticos internacionales.

A partir de esta colaboración, el Hospital Posadas avanzó en el desarrollo de tecnología molecular propia para detectar estos fenotipos en el país de forma autónoma, con el objetivo de acelerar los diagnósticos y ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud.

El avance no solo mejora la seguridad transfusional, sino que también posiciona a la Argentina en el mapa de la inmunohematología de alta complejidad a nivel global.

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