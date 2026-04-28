Una "bola de fuego" apareció en el cielo de Buenos Aires y dejó videos increíbles

Un fenómeno inesperado sorprendió a vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano este lunes por la noche, cuando alrededor de las 22:51 distintas cámaras de seguridad y celulares de testigos captaron el paso de un bólido que atravesó el cielo con una intensa luz verdosa.

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El evento pudo observarse en varios puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y también en zonas cercanas al Río de la Plata , donde el destello iluminó brevemente el firmamento y generó asombro entre quienes lograron verlo, detalló TN.

Las imágenes registradas muestran una especie de “bola de fuego” desplazándose rápidamente de un extremo a otro del cielo nocturno. El fenómeno duró apenas unos segundos, pero fue lo suficientemente brillante como para destacarse incluso en entornos urbanos con alta contaminación lumínica.

En algunos registros, se observa cómo la luz se intensifica durante su recorrido antes de desvanecerse, una característica típica de este tipo de eventos.

¿Qué fue lo que se vio?

Todo indica que se trató de un bólido, es decir, un meteoro de gran tamaño que al ingresar a la atmósfera terrestre se desintegra generando una intensa luminosidad. El tono verdoso suele estar asociado a la presencia de ciertos metales, como el níquel o el cobre, que al quemarse producen ese color característico.

Este tipo de fenómenos no son frecuentes, pero tampoco extraordinarios: ocurren varias veces al año en distintas partes del mundo. Sin embargo, no siempre coinciden con zonas densamente pobladas, lo que hace que cuando suceden en lugares como el AMBA generen gran repercusión.

En la mayoría de los casos, estos objetos se desintegran completamente antes de tocar la superficie terrestre, por lo que no representan peligro para la población.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Asismet_IF/status/2048963669040480447&partner=&hide_thread=false Un bólido fue observado en Buenos Aires, Argentina a las 10:51 PM, hora local, del 27 de abril de 2026

¿Lo observó? Repórtelo aquí: https://t.co/dFbnADCyJh https://t.co/oaH1r0P6XD — ASISMET (@Asismet_IF) April 28, 2026

La diferencia con una estrella fugaz común es que el bólido:

Es mucho más luminoso (puede iluminar el cielo por segundos)

Puede dejar una estela visible o fragmentarse

A veces genera explosiones en el aire (lo que se llama “airburst”)

En la mayoría de los casos, se desintegra antes de llegar al suelo. Pero si algún fragmento sobrevive y cae, ese resto se llama meteorito.