Estrena la versión teatral de “El Espejo de los Otros”: dónde y cuándo será la función

“El Espejo de los otros” es una de las películas más destacadas de Marcos Carnevale, que reúne a un elenco titánico. El filme que estrenó en 2015, ahora es llevado al teatro bajo los códigos escénicos del actor y director Ricardo Nuarte.

La obra que lleva el mismo título que la película se estrena este domingo 7 de mayo en el teatro Independencia, con triple rol de Nuarte (guionista, actor y director), en una única función, a las 20.30 horas. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar y boletería de la sala.

La versión teatral estrena en el teatro Independencia.

¿Dé qué trata “El espejo de los otros”?

Al igual que en el filme, la sinopsis indica lo siguiente: “Existe un lugar que muy pocos conocen, pero del que casi todo el mundo habla. Detrás de un paredón insípido y de una vieja puerta que no dice mucho, existen los restos de una abandonada catedral gótica donde funciona un singular restaurante que ofrece una sola mesa. Y todas las noches una última cena”.

“Ese misterioso lugar es el centro de la escena, donde cada personaje mostrará sus pasiones, miserias, traumas, convirtiéndolos en un espejo de quien tiene enfrente. Una trama que se dibuja entre situaciones románticas, pasionales, dramáticas e inesperadas, atravesadas por singulares personajes”, continúa.

“La idea de llevar la historia al teatro surge después de haber visto la película varias veces, para mí es una de las películas más teatrales que vi. Y en tiempos de pandemia la volví a ver, y me animé a escribirle a Carnevale, le pregunté si tenía un guion teatral, me dijo que no. Entonces comencé a escribirlo”, cuenta Ricardo Nuarte quien escribe, dirige y actúa en “El espejo de los otros”.

El elenco mendocino que interpreta a cada personaje está conformado por Adrián Sorrentino, Diana Wol, Paca Llompart, Doris Andreoni, Facundo Fozco, Celia Astargo, Marcela Gaua, Danyel Bustos, Jeza Nuarte, Gerardo Domínguez y Evangelina Argüello.

“Como director y guionista, mi aporte es la mirada teatral, que en el cine algunas escenas se logran a través de los efectos audiovisuales. Y después de mi experiencia en el teatro y mi mirada sobre la película, tomé una mirada teatral, donde le busqué la vuelta a algunas escenas para que sean desarrolladas de otra manera”.

Un lugar misterioso y una puesta particular

Recrear ese restaurante, donde cada noche se sucede una cita inesperada, donde los comensales no solo disfrutan de la buena música y una deliciosa comida, sino que muestran su cara oculta, fue un desafío. Hubo que recrear tres de las cuatro escenas originales, con un tono teatral.

La escenografía a cargo de Rodolfo Carmona le da vida a este particular restaurante, con un estilo romántico y pasional.

“La puesta de la obra es particular porque replicamos una catedral abandonada y detrás de esa puerta el restaurante donde transcurren las últimas cenas”, detalla el director.

La obra está basada en la película de Marcos Carnevale.

Dónde ver “El Espejo de los otros”

La obra “El Espejo de los otros” debuta hoy domingo, en el teatro Independencia. La función es a las 20.30 horas, y las entradas se pueden comprar en Entradaweb.com.ar y boletería.