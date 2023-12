Esto hizo Milett Figueroa, la novia de Marcelo Tinelli, para verse igual a Guillermina Valdés

Milett Figueroa se ganó el corazón de Marcelo Tinelli a pocos meses de haber arribado a Buenos Aires y se convirtió en la mujer de la que todos hablan. La actriz y modelo peruana fue convocada como participante del Bailando 2023 y jamás imaginó que terminaría en pareja con el conductor.

Si bien es muy famosa en su país, en Argentina se hizo conocida por su participación en el certamen de baile de América TV, pero sobre todo por haber conquistado a uno de los conductores de televisión más importantes del país.

Milett Figueroa, la novia de Marcelo Tinelli, quiere verse igual a Guillermina Valdés.

Pero en el poco tiempo que lleva en Buenos Aires, no le esquiva a los escándalos, y en las últimas horas trascendió lo que habría pedido en una reconocida peluquería para parecerse a Guillermina Valdés, ex de Marcelo Tinelli.

Según contó el cronista de LAM, Milett mostró una foto de la modelo en la peluquería y pidió que le hagan el mismo color, corte y peinado. De esta manera, buscó parecerse aún más a la empresaria, que actualmente está en pareja con Joaquín Furriel.

Estilo elegante y sensual: el look de Guillermina Valdés enamoró a sus seguidores

La primera vez que pisó la pista, Pampita y Moria Casán aseguraron que le veían un parecido a Guillermina Valdés. Al parecer, Milett buscó parecerse aún más y fue en busca del mismo look de la mamá de Lorenzo Tinelli, el hijo menor de Marcelo Tinelli.

Milett Figueroa desmintió haber pedido el mismo look que Guillermina Valdés

Luego de lo que contaron en LAM, sin mencionar a Guillermina Valdés pero dando indicios de que se trataba de ella, el productor le preguntó a Milett en DDM por este rumor y ella se encargó de desmentirlo.

“Me confirman desde la peluquería que la primera vez que te acercaste a hacerte el color llevaste una foto de Guillermina Valdés para pedir el mismo color”, aseguró el panelista Pepe Ochoa.

A lo que Milett respondió algo molesta: “Me encantaría que me dijeran quién ha dicho eso porque la verdad es que es totalmente falso. Me parece hermosa Guillermina pero jamás me compararía con ninguna otra mujer”.

“Creo que yo soy una persona tan única que no necesito compararme con nadie, me puedo pintar el pelo de cualquier color, todos me quedan bien porque soy camaleónica”, cerró Milett.

Milett Figueroa, la novia de Marcelo Tinelli, quiere verse igual a Guillermina Valdés.

Seguí leyendo