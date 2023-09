Este era el aspecto de Peso Pluma cuando era un niño y soñaba con ser futbolista profesional

Antes de convertirse en uno de los cantantes más reconocidos y exitosos del mundo, Peso Pluma, nombre artístico de Hassan Emilio Kabanda Laija probó suerte como futbolista en las Chivas, aunque no alcanzó a llegar al profesionalismo.

Peso Pluma coincidió en las categorías infantiles del Guadalajara con futbolistas que hoy brillan en el Primer Equipo Rojiblanco como José Juan Macías quien en una entrevista recordó su paso como compañero del artista de 24 años.

Así lucía Peso Pluma en su infancia como futbolista.

“Mi sueño siempre fue ser futbolista, y caímos acá, ahora sí que, por obras del destino, pero siempre quise ser futbolista. Sí, jugué en básicas de las Chivas, ahí la primera generación. Sí, ahí en Verde Valle, yo entrenaba con José Juan (Macías)”, reveló Peso Pluma en una entrevista.

A pesar de que contaba con capacidades para llegar a convertirse en futbolista profesional, Peso Pluma dejó las Fuerzas Básicas de Chivas por indisciplinas y prefirió continuar su carrera como cantante y ahora se han revelado las imágenes con la camiseta del equipo rojo y blanco.

Así lucía Peso Pluma en su infancia como futbolista.

Así lucía Peso Pluma en su infancia como futbolista.

En una entrevista para el podcast Disfrutando el viaje, Peso Pluma relató qué lo llevó a alejarse del fútbol, ya que en algún momento de su infancia y juventud sí pensó en dedicarse al deporte de manera profesional.

“De medio, de volante derecho. Era correlón, pero me valía ver**s. No iba a los entrenamientos y sabes cómo es eso. No, pues ya te digo, el rollo de la música ya después en la prepa, que, pues en las pedillas y así me ponía a cantar y mis amigos, ‘oye, güey, sí cantas’. ‘No, pues le voy a intentar, a ver qué’, y sí salió”, contó el interprete de Ella baila sola.

Así lucía Peso Pluma en su infancia como futbolista.

Nicki Nicole contó cómo fue la particular cita con la que la enamoró Peso Pluma

Semanas atrás, Nicki Nicole fue invitada al estudio de Luzu TV, donde compartió detalles de su exitoso presente, lleno de conciertos y propuestas laborales.

En medio de la charla en ‘Antes que Nadie’, Nicki Nicole sorprendió a todos al mencionar una cita reciente en su vida. Aunque no proporcionó el nombre de la persona con la que compartió este romántico encuentro, todos los ojos se volvieron hacia Peso Pluma como posible candidato.

Nicki Nicole confesó como fue su cita más romántica

Sus palabras exactas fueron: “Antes no estaba a favor de las citas, me parecían como muy raras, me gustaba conocer a la persona y que salga lo que salga, pero ahora planear algo me sirve. La última vez en Mallorca tuve una cita a la luz de la luna”.

Además, reveló que durante esta velada romántica, ambos cantaron y tocaron la guitarra, lo que llevó a sus seguidores a relacionar esta experiencia con el viaje que hizo Nicki Nicole, coincidiendo con la estadía de Peso Pluma en Europa.

SEGUÍ LEYENDO: