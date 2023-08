Emocionante: Pablo Alarcón recibió el apoyo de una multitud en su show en Plaza Francia

Hace poco tiempo, se supo que el famoso actor Pablo Alarcón realiza shows en la vía pública y acepta ayudas voluntarias como forma de generar mayores ingresos en medio de la difícil situación financiera que está afectando al país. Esto generó conmoción en las redes sociales y movilizó a muchas personas.

Pablo Alarcón.

“No necesito trabajar ya a esta altura de mi vida, necesito ganar guita para vivir”, comentó en su momento cuando dio una entrevista en Socios del Espectáculo donde detalló un poco la mala situación que está viviendo. Sin lugar a dudas se trata de uno de los actores más memorables e icónicos de la industria argentina, por lo que esto provocó angustia en todos aquellos que lo siguieron desde siempre y quisieron hacer algo para ayudar.

Pablo Alarcón en "Los Mammones". (Captura Youtube)

“El discurso sobre la servidumbre voluntaria” es el título del show que brinda cada domingo de 15 a 17 horas en Recoleta, precisamente en la Plaza Francia. Su compañero es el músico Augusto Gavilán, quien lo apoya en cada nueva idea.

Sin pensarlo dos veces, muchos seguidores del intérprete se decidieron a apoyarlo y fueron a la función en Recoleta. La coincidencia produjo que muchísimas personas lo sorprendieran y así el cayera en la realidad de la llegada que tiene al público.

Pablo Alarcón trabaja en una plaza.

Qué dijo Pablo Alarcón sobre la multitud que lo acompañó

Durante la mañana del lunes, Alarcón mantuvo una charla en Bien de mañana de canal Trece y detalló: “Hubo muchísima gente que se acercó con mucha entusiasmo, emoción y cariño”. Como todo artista, quiso vender aún más su obra y comentó de qué trata: “Estoy interpretando un texto de un francés de un chico de 18 años que en el año 1548 en Francia ante la altísima corrupción de un gobierno salió a gritar por las calles lo que se llamó El discurso de la servidumbre voluntaria o el contra él, que es el gobierno”.

Luego de estos detalles, agregó algo que en parte fue su punto de vista: “El gobierno no necesita gente hábil, necesita gente codiciosa que se acerca al poder para enriquecerse, se ofrecen ante el poder como ante el matarife hasta con su sangre”.

Antes de concluir la entrevista en televisión, Pablo Alarcón quiso hablar sobre la gente y el hermoso gesto que tuvieron con él durante la jornada dominical: “La gente se acerca después del espectáculo y es muy bello. Yo ya lo había hecho en una época de mi vida cuando me tuve que ir del país cuando en el gobierno peronista de Isabel Perón me vinieron a matar a casa, salí rajando por supuesto, no le voy a poner pecho a las balas. No soy como lo políticos que dicen ‘yo si no tengo laburo salgo de caño’. Mi cultura es el laburo”.

