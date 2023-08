Verónica Llinás lloró porque “no se puede comprar un kilo de papas” y en redes le dijeron “TUGO”

La actriz Verónica Llinás se posicionó entre las tendencias principales de la red social X (anteriormente llamada Twitter) debido a una anécdota por el elevado precio de las papas y la imposibilidad de una mujer para comprarlas en la verdulería. Esto desencadenó en comentarios del tipo “TUGO” -porque antes la artista expresaba su apoyo al gobierno de Alberto Fernández- y hasta un cruce con el periodista Eduardo Feinmann.

Qué dijo Verónica Llinás y por qué lloró

En una entrevista con Infobae, Verónica Llinás, quien por estos días promociona la obra teatral “Antígona en el baño”, recordó un hecho que vivió hace poco en una verdulería, donde una mujer no pudo comprar papas debido a la suba del precio. Entonces, ella se lo terminó pagando.

“El otro día fui a comprar verdura y había una viejita con un bastón que preguntó cuánto estaba el kilo de papas. Me emociono, como una boluda. Dijeron tanto, y... ‘No, no, no puedo. Deme verdurita’. Un kilo de papas, ¿entendés? No se puede comprar un kilo de papas. Entonces salí llorando”, rememoró la famosa actriz.

“Por supuesto, le compré las papas, pero tampoco podía creerlo la señora... ‘¿Qué es esta bolsa?’. ‘No, no, no importa, papas’. ‘Pero no es mía’, decía. ‘Bueno, no importa’. No puede ser que estemos viviendo esto. Veo eso y tengo ganas de salir a asesinar a todos los políticos de aquí a 30 años, ¿entendés? Me pasa algo muy violento. De algún modo el arte, el meterse en esto, a la vez es un escape, y a la vez uno también siente que le proporciona a un montón de gente que lo necesita, otro escape”, reflexionó Llinás.

Las declaraciones de la actriz se volvieron virales en las redes sociales, donde recibió infinidad de críticas. Es que los usuarios le dijeron “Tugo”, que en la “jerga” de la chicana política hace referencia a “tu gobierno”.

Verónica Llinás lloró por el precio de las papas y le recordaron: "TUGO". En la foto, un tuit de la actriz publicado en marzo de 2020.

En 2020, por ejemplo, Llinás había publicado en Twitter: : “Qué esperanzador es escuchar a Alberto”. Y también subió varios videos antes criticando la gestión de Mauricio Macri; incluso, uno muy recordado en el que se burlaba de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti.

Uno de los que cuestionó a Llinás fue el conductor Eduardo Feinmann. “Es tugo Llinás @VLlinas”, escribió en la red social de la X. Y la actriz le contestó: “Con MIGO o sin MIGO. Con TUGO o sin TUGO, capaz MIGO es tu TUGO o tu TUGO es mi MIGO. No seas boludo, @edufeiok”.

Verónica Llinás contra Eduardo Feinmann

Después del revuelo, la actriz hizo un descargo más en X: “A todos los sufren (o disfrutan) del mal entendido de un confuso título de una nota que me hicieron, quiero aclararles que puedo comprar un kilo de papas (y algunas cosas más, todavía). Me estaba refiriendo a una pobre jubilada que me crucé en la verdulería”.

