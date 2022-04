Verónica Llinás explotó contra Eduardo Feinmann y Jonatan Viale por atribuirle a ella un tuit falso

Verónica Llinás lanzó una catarata de tuits contra Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, a raíz de que estos le atribuyeron un tuit falso a la actriz, en el que se expresaba a favor de Alberto Fernández, en la disputa por el cambio de gestión en el INCAA. “No podrán encontrarme en ningún spot ni campaña publicitaria a mí”, expresó.

En los últimos días, el Instituto Nacioanl de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) quedó en el centro de las noticias porque se pidió la renuncia de su presidente, Luis Puenzo, a raíz de una serie de cambios que impuso junto al Estado que, según los actores, perjudica la industria del cine nacional.

Actores, actrices, cineastas, productores y trabajadores del sector audiovisual llamaron a una movilización para expresar su rechazo a la gestión actual del INCAA tras la asunción del presidente Alberto Fernández.

Actores como Esteban Lamothe y Verónica Llinás compartieron el reclamo del colectivo de los cineastas y se expresaron en contra de la gestión actual del Incaa. Sin embargo, ambos se convirtieron en tendencia porque los usuarios les recordaron que ellos apoyaron a Alberto Fernández.

De estas expresiones hablaron en ‘El Pase’, el intercambio que realizan Eduardo Feinmann y Jonatan Viale en La Nación+, donde pusieron aire un tuit de la artista. “Después de 4 años de hambruna neoliberal al fin podemos volver a un cine clasista, combativa, antifacho y contracultural. Gracias, Alberto”, decía el mensaje que Llinás se encargó de desmentir y asegurar que era falso.

Verónica Llinás desmintió el tuit que le atribuyeron

“Estimados @edufeiok y @JonatanViale: tengo entendido que en el pase de sus programas dieron por verdadero un tuit que se me atribuye. El tuit en cuestión es un fake. No expresa mi pensamiento ni corresponde (en su tono desaforado, en su poco rigor gramático y ortográfico a la manera en que elijo expresarme habitualmente)”, escribió la actriz en su cuenta de Twitter.

Verónica Llinás cruzó a los periodistas Eduardo Feinmann y Joni Viale

“Contrariamente a lo que allí se sugiere, nunca he demostrado militancia partidaria. Ni kirchnerista ni de ningún otro partido. Es por eso que no podrán encontrarme en ningún spot, acto de campaña de ningún tipo, ni encontrarán en mis notas ni en mis tweets expresión alguna en ese sentido, salvo en uno, esperanzada- acaso ingenuamente- por un discurso de Alberto donde habló de la IVE, causa con la cual me comprometí”, explicó Verónica.

La catarata de tuits de la actriz en contra de los dos periodistas

“Entiendo que en estos días álgidos de la política, no haya tiempo para chequear debidamente la información, pero les pido, en nombre del buen periodismo, que lo hagan. Relacionarme con el kirchnerismo solo por haber hecho humor contra el gobierno de Macri es una visión demasiado simplista para periodistas con la responsabilidad que recae sobre ustedes”, agregó.

Además, la actriz añadió: “No colabora, a mi criterio, que periodistas con el grado de visibilidad de ustedes, se deshagan del tema en tono desdeñoso y burlón y lo reduzcan a la intrascendente cuestión de mi ser o no ser kirchnerista”.

Verónica Llinás se vio involucrada esta semana en la polémica de la nueva gestión del INCAA

El pedido de disculpas por parte de los periodistas no ocurrió, y luego de unas horas, la actriz subió la tensión en sus redes. “No pidieron disculpas ni Viale ni Feinmann por burlarse de mí con un tuit falso. Y eso que los traté con todo el respeto que no se merecen. Tal vez si los hubiera llamado Eduardo Fakeman y Gordito Llorón habría tenido más visibilidad. Pero no, me parecería más a ellos”, escribió.