Una doctora reconocida puso en duda la enfermedad de Wanda Nara: el motivo

Unas recientes publicaciones de Wanda Nara en Instagram han suscitado un debate en las redes sociales, especialmente después de que la doctora Mariana Lestelle expresara sus dudas respecto a un tratamiento estético que la celebridad compartió en sus historias.

En un tweet, la profesional de la salud planteó interrogantes sobre la idoneidad de este procedimiento, especialmente en pacientes oncológicos en tratamiento.

En su mensaje, la doctora Lestelle mencionó: “Veo las historias de IG de Wanda haciéndose un tratamiento estético que está contraindicado en pacientes oncológicos en tratamiento”. Este comentario dejó una sombra de incertidumbre sobre la situación y sus implicaciones médicas.

Es importante señalar que la preocupación de la doctora Lestelle está enfocada en la posible incompatibilidad del tratamiento estético con ciertas condiciones de salud, particularmente en pacientes que luchan contra el cáncer.

Mariana Lestelle cuestionó a Wanda Nara y su tratamiento estético

Sin embargo, la profesional también consideró que podría tratarse de una cuestión publicitaria o de una posible falta de asesoramiento adecuado.

Y añadió: “A lo mejor es una publicidad y no es de ahora. A lo mejor no es una paciente oncológica o está mal asesorada, no lo sé”.

En cuanto a las fotografías compartidas por Wanda Nara en Instagram, se la puede ver luciendo una bata mientras recibe una sesión de maquillaje.

En el texto que acompaña las imágenes, la empresaria celebra el éxito de su marca de cosméticos, que recientemente inauguró una tienda en Ushuaia, Tierra del Fuego.

Wanda Nara mostró de cerca cómo son los tratamientos a los que se somete

En los últimos días, uno de sus más de 16 millones de seguidores en la red social le escribió a Wanda Nara: “¿Estás mejor de salud? Te quiero, cuidate”.

Wanda contestó con una imagen suya, tomada después de que le realizaran extracciones de sangre en su brazo izquierdo.

“Sí, siguiendo los tratamientos. De a poco y con el amor de todos los que me aman”, reveló en la publicación, acompañando el mensaje con un corazón rojo.

Este proceso de revelación llega luego de un sorpresivo diagnóstico que enfrentó Wanda Nara. Luego de la finalización de su participación en Masterchef, la mediática se sometió a exámenes médicos rutinarios antes de su viaje a Turquía.

La mediática enseñó su tratamiento.

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, como ella misma comentó: “Fue algo de rutina que yo me hago siempre antes de viajar... y fue un shock para toda la familia”. Esta noticia también la compartió en una entrevista con Telefe Noticias.

Sobre la decisión de compartir públicamente su estado de salud, Wanda reflexionó: “Dudo mucho sobre si tengo que hablar o no del tema... prefiero guardármelo. Obviamente, mi gente y mis amigos saben lo que pasa y están. Y creo que cuando esté un poquito más fuerte o sienta que lo pueda contar, lo voy a salir a decir”.

