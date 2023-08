Wanda Nara desmintió a su mamá y defendió a Mauro Icardi en un tremendo posteo

Wanda Nara está en boca de todos luego de subir a su cuenta oficial de Instagram, la cuál cuenta con más de 16.7 millones de seguidores, una serie de historias en las que aprovechó para romper el silencio y hablar de su tratamiento. Además, hizo mención a cómo está su relación con Mauro Icardi.

La modelo argentina es muy activa en redes sociales. A menudo, suele interactuar bastante con todas las personas que la siguen. Generalmente, sube fotografías con diferentes looks, gracias a su actividad comercial y muestra toda la intimidad de su familia, mientras están viviendo en Estambul.

Hace pocas horas, Nara se volvió tendencia luego de romper el silencio a través de historias de Instagram para contar más detalles sobre su tratamiento y cómo está su relación actualmente con el futbolista, Mauro Icardi.

Historia de Wanda Nara

Wanda Nara respondió sobre su vuelta a la televisión, su tratamiento y relación con Mauro Icardi

En horas de la tarde, la conductora se hizo presente en sus redes sociales oficiales. Primeramente, le permitió a todos sus followers que le preguntaran cosas relacionadas a su vida cotidiana. Cuando le expresaron todo su cariño sobre su actuación en la televisión, Wanda aprovechó para contestar: “Vuelvo”. De esta forma, confirmó que traerá nuevos proyectos a la pantalla chica.

Historias de Wanda Nara

Diariamente, muchos fans le demuestran su preocupación por la salud de la modelo. En esta oportunidad, un internauta le preguntó a la famosa argentina si estaba mejor de salud, a lo que Nara respondió: “Si, siguiendo los tratamientos... De a poco y con el amor de todos los que me aman”.

Historias de Wanda Nara

Luego de que hace unos días se filtrara un polémico audio de la madre de Wanda Nara, Nora Colosimo, en el que afirmó que el futbolista del Galatasaray ejerce una violencia a ella, donde la encierra y esconde los documentos, la conductora salió a aclarar cómo está su relación con Icardi.

Un seguidor aprovechó y le consultó: “Wan ¿Es verdad lo que salen en la noticias que Mauro te tiene amenazada?”, a lo que la modelo respondió en tono humorístico: “Sí, solo que a veces e chapo a mi secuestrador así me da mejor comida. Y me deja hacer una llamada y me desata un ratito las manos”.

Luego, decidió colgar otra foto del delantero con otra de sus mascotas en donde aprovechó para dar por terminado el rumor que estaba en los medios de comunicación, después de las filtraciones de audios de su madre.

Historias de Wanda Nara

