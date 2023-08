Mauro Icardi le esconde el pasaporte a Wanda Nara para que no se vaya de su lado

Un inesperado audio ha salido a la luz, donde Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, comparte impactantes revelaciones sobre las disputas en la relación de su hija con Mauro Icardi, al que describe como “violento”.

La grabación corresponde a enero de 2023, durante un período de separación entre el futbolista y la empresaria, mientras él intentaba reavivar la relación.

Colosimo expresó su preocupación a Andrés Nara, su exmarido y padre de sus hijas, narrando situaciones problemáticas entre Wanda y Icardi: “Es toda una violencia que él le hace a ella. No podés encerrarla, esconderle los documentos.”

En ese momento, Icardi deseaba que Wanda se mudara a Estambul, donde él jugaba para el club Galatasaray, pero hubo problemas que llevaron a la cancelación de dicho plan.

El audio, difundido por el programa “A la tarde”, que presenta Karina Mazzocco en América TV, reveló las luchas internas en la pareja y los desafíos logísticos que enfrentaron en relación con los niños de Wanda, ya que algunos estudiaban en Argentina y otros en Turquía.

Wanda Nara y Mauro Icardi navegaron juntos por el estrecho de Estambul.

Colosimo compartió su angustia ante Nara: “No duermo con esto de Wanda, no duermo. No tengo paz.” Expresó su percepción de que la relación entre su hija y yerno no tenía término medio y describió la necesidad de terapia y ayuda profesional para ambos.

Wanda Nara, en julio, recibió un diagnóstico médico y se sometió a tratamiento en Fundaleu, un centro de investigación y tratamiento de enfermedades de la sangre.

La modelo decidió tratarse en Estambul junto a Icardi y cuatro de sus cinco hijos, excepto Valentino, quien está jugando para las divisiones inferiores de River Plate en Argentina. La familia se estableció en Turquía para el inicio del nuevo año escolar.

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi ha sido noticia recurrente en los medios. La madre de Wanda había viajado a Italia con su pareja mientras la relación entre Wanda e Icardi atravesaba turbulencias.

En estos últimos meses, la pareja ha atravesado múltiples desafíos y cambios, como la enfermedad de Wanda y la decisión de mudarse nuevamente a Estambul.

