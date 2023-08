Wanda Nara mostró el carísimo accesorio con el que su hija quería ir a la escuela

En medio de su estancia en Turquía, donde Wanda Nara se encuentra junto a su familia enfrentando su enfermedad, surgió un curioso episodio protagonizado por su hija menor, Isabella Icardi.

La pequeña le planteó a su madre la idea de adquirir una cartera extremadamente costosa para asistir al colegio, lo que generó un entredicho entre ambas.

El flamante contrato de Mauro Icardi con el Galatasaray, que involucra una cifra que supera los 10 millones de euros, otorga ciertas comodidades económicas a su familia.

Este hecho quedó patente al conocerse la adquisición de una nueva vivienda para Wanda Nara y su prole. No obstante, un incidente se suscitó cuando Isabella Icardi se topó con una mochila roja de la marca Chanel y expresó: “Ya encontré la mochila para el cole”.

La niña, de tan solo 6 años, ya había probado el accesorio y se paseaba por el local para persuadir a su madre de que era la elección correcta.

El debut en el modelaje de Isabella Icardi

La reacción de Wanda Nara no se hizo esperar, al percatarse del valor exorbitante de la mochila de Chanel: “Isabella, mirá si vas a ir con una Chanel al segundo grado, ¿estás loca?”. La empresaria no dudó en negar la solicitud de su hija con un rotundo no, al tiempo que prometió: “A los 15, a los 18, me equivoqué”.

Los precios de los costosos lujos que se quería dar Isabella

En cuanto al costo de la deseada mochila Chanel, se descubrió que en la web española de la marca, ya que no existe una versión oficial en Argentina, se encuentra a la venta por la suma de 6.700 euros.

Este monto se traduce en más de 5 millones de pesos tomando en consideración el valor del dólar blue y alrededor de $2.646.500 según la referencia oficial.

Wanda con sus nenas en Roma

El elevado precio de esta mochila Chanel se justifica por la naturaleza de la marca, reconocida por ofrecer prendas y accesorios de lujo inaccesibles para la mayoría.

La utilización de materiales de primera calidad, como cuero de ternera y detalles en metal dorado, contribuye a consolidar su posición en el segmento de moda de alta gama.

