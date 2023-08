A corazón abierto, Zaira Nara se sinceró sobre la salud de su hermana Wanda

Zaira Nara rompió el silencio para abordar la situación de salud de su hermana, Wanda Nara, y sus declaraciones sobre este tema. En una entrevista con Socios del Espectáculo, Zaira compartió su perspectiva en relación con la reciente entrevista que Wanda ofreció en Telefe Noticias.

En sus declaraciones, Wanda mencionó: “A mí me pasa que siento que soy la fuerte de la familia”, una afirmación que captó la atención de todos.

Ante esto, Zaira comentó: “Wanda es una persona que piensa mucho en nosotros y en estos momentos lo único que importa es que ella esté bien, no cómo nos lo tomamos”.

En un tono de apoyo inquebrantable, Zaira continuó: “Somos como un clan, unimos fuerzas para bancarla y yo lo que menos quiero es que ella esté preocupada por cómo nos lo tomamos nosotros”.

La solidaridad y la conexión familiar son evidentes en estas palabras, resaltando la importancia de la unidad en este momento delicado. Zaira también compartió su compromiso en esta situación delicada: “Yo estoy para bancarla y hacer lo que haya que hacer”.

Wanda y Zaira Nara

En cuanto al poder de su hermana para enfrentar diversas situaciones, Zaira expresó con admiración: “Admiro el poder que tiene mi hermana para bancarse un montón de situaciones. Me parece que no hay que meter presión”.

Qué dijo Wanda Nara en la entrevista con Telefe Noticias

En diferentes momentos de la nota, los conductores intentaron obtener información sobre la salud de la conductora, pero ella se mantuvo cauta a la hora de hablar del tema. “Fue un shock para toda la familia”, destacó con la voz entrecortada y con esa frase resumió como todos tomaron la noticia.

Además, explicó por qué aún no habló en algún programa o en sus redes, como hace cada vez que tiene comunicar algo importante de su vida.

“Fue todo muy de golpe. Dudo mucho hablar o no hablar del tema. Me encantaría poder hablarlo libremente pero a veces la gente te juzga o piensan que si lo hablás no es real, o si lo hablás no es tan serio”, destacó y contó que por ahora lo dejará todo en su intimidad.

“Cuando esté un poquito más fuerte o realmente sienta que lo puedo contar, obviamente lo voy a salir a decir”, explicó sobre su tajante decisión.

“Me habría gustado que todo fuera de otra manera. Son las reglas del juego y las acepto”, dijo luego sobre cómo se conoció la noticia de que está enferma. Y, una vez más, dejó en claro que no iniciará acciones legales en contra de Jorge Lanata ni de ningún periodista que habló sobre ella.

Wanda también les habló a aquellos que creyeron que estaba todo armado para tener prensa o que hablen de ella. En esa misma línea, destacó que no jugaría con una situación tan delicada porque “el límite es la salud”.

“Yo soy la que contiene a la familia”, destacó y de por eso decidió salir adelante rápidamente por su cículo íntimo y sacó fuerzas de donde no tenía. “Sentía que si yo me caía, se caían todos conmigo porque estaban muy shockeados todos. Me puse las pilas por mí y los que me rodean”, se sinceró.

