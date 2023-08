El Pocho Lavezzi rompió el silencio sobre su vínculo con Zaira Nara y tuvo una contundente contestación

El Pocho Lavezzi, a través de una nota para Mitre Live, rompió el silencio sobre su vínculo con la modelo, Zaira Nara. Además, decidió aclarar los rumores de un posible noviazgo. En cuestión de horas, sus palabras tuvieron muchas repercusiones en redes sociales.

Cabe destacar que en los últimos días, a través del programa Intrusos, la periodista Maite Peñóñori reveló que hubo un acercamiento entre el exfutbolista y la hermana de Wanda Nara mientras ambos se encontraban en Ibiza, España.

En una nota para Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen le consultó al ex de Yanina Screpante sobre su posible romance con Zaira Nara y este respondió: “No tengo idea de nada, la verdad”. Posteriormente continuó: “Decirte que no me gusta hablar de mi vida privada, pero ahora que me contás lo que salió, lo sé. Estoy al tanto por lo que vos me contás y me decís que salió”.

Para finalizar, Lavezzi negó rotundamente las informaciones de un posible vínculo amoroso con la modelo y recalcó nuevamente que no piensa hablar más de su vida privada. De esta forma, quedó abierta la duda si pasó o pasará algo entre ambos mediáticos.

Ezequiel Lavezzi posee una lujosa casa en Uruguay.

Esta es la inmensa y peculiar mansión del Pocho Lavezzi en Uruguay

Ezequiel Lavezzi puso fin a su carrera futbolística a fines del año 2019. Su último club fue Hebei Fortune de China. Desde de ese suceso, el Pocho se dedicó a disfrutar de la vida, conocer y viajar por el mundo. Además, decidió invertir su dinero en terrenos y viviendas.

Lavezzi hoy goza de su tiempo libre y aprovecha de las instalaciones de su lujoso hogar construido en Uruguay. Esta construcción cuenta con una planta alta que tiene un living decorado con muebles de madera y taburetes de fibra natural que ofrecen una vista directa al mar, por intermedio de los lujosos ventanales.

En el exterior de la misma, hay una amplia terraza que dispone de sillones y una mesa ratona. Este es un punto ideal para pasar la tarde y disfrutar del paisaje. También, de las temperaturas de verano, como también de la puesta del sol.

