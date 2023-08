Filtraron escandaloso audio de la mamá de Wanda Nara contra Mauro Icardi: “Es violencia lo que él le hace”

Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, estaría preocupada por la relación que mantiene su hija con Mauro Icardi y le habría enviado un mensaje a su ex, Andrés Nara, para manifestarle su inquietud. En A La Tarde (América TV), hicieron público el audio en el que la mujer opina sobre el matrimonio de su hija y sobre el jugador del Galatasaray.

El mensaje de audio que Colosimo le envió al padre de la modelo sería del mes de enero de este año. El periodista Matías Vázquez lo presentó en el programa que conduce Karina Mazzocco y explicó: “El audio, según la persona que filtró esta información, muestra cómo no es una familia tan feliz como muchas veces se quiere demostrar”.

“La prueba que muchas veces Andrés (Nara) dijo tener, hoy se va a escuchar. Es un audio que llegó a la producción, que se filtró”, agregó el panelista y luego reprodujeron la escandalosa nota de voz.

Nora Colosimo asegura que la pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi es “tóxica”

En el programa de América TV pasaron al aire el mensaje que Nora Colosimo envió a su ex y padre de sus hijas, Wanda y Zaira Nara, preocupada por el matrimonio de su hija mayor. Allí dejó en claro que Icardi habría tenido actitudes violentas para con su hija.

“Es todo una violencia que él le hace a ella. No podés encerrarla, esconderle los documentos. Ella tenía contrato, tenía que venir a laburar, y tuvo que llamar a toda la gente, quedó mal y perdió el pasaje”, comentó la mujer al inicio del mensaje.

Wanda Nara y su padre, Andrés Nara.

“Él le está prometiendo el oro y el moro”, aseguró Colosimo en el mensaje y comentó las promesas que le hizo Icardi, en las que ella no confiaba.

“No duermo por esto de Wanda, no duermo. No tengo paz porque no le dan un término medio. Esta pareja está quemada, no va más son tóxicos los dos. Se los dije por separado y se los dije juntos”, destacó Colosimo, preocupada con la situación.

Wanda Nara y Mauro Icardi navegaron juntos por el estrecho de Estambul.

“Si realmente hay amor, van a tener que hacer terapia cada uno por separado, ir a un psicólogo, psiquiatra. Necesitan todo eso, es la verdad Andrés”, se escucha hacia el final del fragmento que decidieron pasar en el ciclo y que luego debatieron.

