El streaming, el nuevo Olimpo de las figuras de la radio y la televisión

Primero el hombre creó el cine, después la radio, y al final, la televisión. Cada advenimiento significaba la muerte del anterior, pero eso no pasó, ni va a pasar. Ahora con el streaming pasa lo mismo. ¿Va a ocupar el espacio de la televisión o la radio? No, se trata de una nueva manera de emitir contenido y está ganando cada vez más adeptos.

El primero en streamear, podríamos decir que fue Mario Pergolini con Vorterix. Después de su salida de Rock & Pop, el conductor creó este nuevo espacio cuya principal novedad era que podías verlo. Tal vez no era el momento o la gente no lo entendió, pero no fue sino hasta que apareció Luzu Tv, que la gente empezó a prestarle atención a esta nueva manera de comunicar, que no es radio, que no es tele, pero de la que todos se están sirviendo para comunicar.

Se cruzaron los creadores de dos de los canales de streaming más elegidos hoy en día

Nicolás Occhiato, junto a un gran equipo de influencers, dato no menor y sumamente valorable para el fin último, copó el mundo de las redes sociales. En el 2020 y con un par de micrófonos, una cámara y ganas, empezó a transmitir por YouTube. ¿Por qué resaltamos el rol de los influencers? Por el uso del lenguaje. Era un discurso para “gente del palo”, con tiempos propios, idioma propio y un saber homogéneo.

Hoy, con cada vez más seguidores, Occhiato se convirtió en lo que alguna vez fue Alejandro Romay, el zar del streaming. Y a muchos les molestó. Las voces más ortodoxas de la televisión y de la radio entraron en una guerra unilateral contra este joven que la vio, en el momento y lugar oportuno. A Occhiato no se le movió un pelo, y a los demás todos.

Algunos quisieron emularlo y solo unos pocos llegaron a lograrlo. Ese es el caso de Migue Granados que con OLGA sacudió la estantería del streaming y con su entrevista a Messi llegó a superar la audiencia de Occhiato, cuando, en general, está algunas decenas de mil abajo, en lo que espectadores respecta. Cande Molfese es el caso opuesto. Siendo del riñón de Luzu, la actriz se fue para fundar su propio canal de streaming, junto a su actual pareja, Gastón Soffriti.

Lionel Messi le dio una entrevista muy divertida a Migue Granados. / Olga

En Loft, Molfese reunió a figuras como Guillermina Valdes, Brenda Gandini, Marico Carmona, Minerva Casero, Imanol Rodríguez, Sofi Altuna y Fede Couts. El canal estuvo al aire un par de meses, hasta que la actriz y empresaria decidió cerrarlo. Desde entonces se dedica a hacer publicidades y pone toda su energía en Borja, su café de especialidad.

Andy Kusnetzoff fue por el mismo camino, con mejores resultados que Molfese, pero sin el éxito de Granados. Tras su salida, un tanto polémica de Radio Metro, Andy desembarcó en Urbana Play. La emisora que hasta el 2021 había retransmitido la señal de Radio Continental, ahora pasaba a manos de Kuarzo, la productora de Guido Kaczka, y desde entonces sería streaming de calidad, con nombres como el de Andy, Clemente Cancela, Matías Martin y Sebastián Wainraich. En Buenos Aires, Urbana Play también sale por radio. Esta no es una cualidad más y vamos a ver más casos de este tipo, en lo que lo “analógico” tiene peso por el tipo de público al que apunta.

Kusnetzoff y Pergolini en Urbana Play

Mendoza no es ajena a este fenómeno y tiene sus propios canales de streaming. El precursor fue Franco Atencio con Goreme Media, que cada vez más tiene más propuestas para públicos distintos, y luego nació Choco Tv, una propuesta del grupo de Canal 9 Televida y sus otros medios, con programación encabezada por conductores del canal y de la radio 100.9.

Diario Los Andes no se queda afuera, y cuenta con programación en vivo por streaming. “MVQN” (Más vivo que nunca) y “Los Termos” son los programa que se emiten a través del canal de streaming de Diario Los Andes en YouTube. De lunes a viernes, de 9.30 a 12, Emilce Campigotto, Bárbara Del Pópolo, Estefanía Scortichini, Pablo Philippens, Rodrigo Cuello, Nicolás Nicolli, Juan Manuel Torrez, Ignacio de la Rosa son las caras visibles de este programa, con la producción general de Leonardo Rearte y Alejandra Vargas como Project Manager. Este equipo periodístico sale al aire con la asistencia técnica y asesoramiento de Friki Studio, comandado por Pablo Tello.

El equipo periodístico y el equipo técnico en la puesta a punto de "Más vivo que nunca", el nuevo streaming de Los Andes.

Desde el 2 de noviembre, se sumó “Los Termos”, con la conducción de Rodrigo “Chapa” Olmedo. Todos los jueves a las 20 se tratarán todos los temas referidos al fútbol, con una marcada dedicación al fútbol local.

Fantino y Majul, dos “analógicos” que van por todo

Periodistas de renombre se cansaron, tal vez, de depender de otros y abrieron sus alas para encarar sus propios emprendimientos, pero al estar paridos por “medios tradicionales”, no los abandonan. El primero fue Alejandro Fantino, quien después de su salida de ESPN inauguró “Neuro Media”. Desde 2022, este proyecto multimedial, puede verse y oírse por YouTube, Twitch, redes sociales y radio. Acá vemos el primer rasgo analógico, de un no milenial.

El conductor Alejandro Fantino y los refuerzos que debe traer Boca. (Captura).

Lo mismo pasa con Luis Majul. El mítico conductor de La Cornisa inauguró su propia plataforma multimedial, “El Observador”. El staff está integrado por Viviana Canosa, Yanina Latorre, Esteban Trebucq, Gustavo Noriega, Diego Latorre, y muchos más. Este medio se emite de manera online por plataformas como YouTube y Twitch, pero también por radio, y es lógico entendiendo al público que está destinado y que no son tan jóvenes como los de Luzu.

Las radios, adoptaron el formato “streaming” y muchas comenzaron a emitir, además del dial, por plataformas audiovisuales. Todas, locales y nacionales, la mayoría de las radios que existen en nuestro país, desde tiempos remotos, han roto lo que para muchos era la magia suprema de este medio, dejarse seducir, informar y entretener por voces sin cara, y que la imaginación hiciera el resto. Hay una radio que hace esto a medias y es Radio Rivadavia. Si bien se emite por YouTube, la programación no sale en cámara, sólo los ya famosos “pases” entre conductores.

La radio es un medio “abuelo” por llamarla de alguna manera, y parece más reticente a este nuevo lenguaje. Quienes hacen radio estaban cómodos fuera de la cámaras, pero los tiempos nuevos ahora les exigen este sacrificio. Mostrarse para persistir. ¿Cuánto aguantará?

La tele y el streaming un sólo corazón

Del otro lado de la vereda, la televisión adoptó al streaming como una especie de hijo putativo. Actualmente, muchos de los programas que se emiten tienen su paralelo en las plataformas audiovisuales o redes sociales. Gran Hermano la tenía a Juariu reaccionando en cada gala, sola o con el último participante en salir de la casa.

Got Talent la tiene a Lula Miranda como host digital, reaccionando a las presentaciones de los participantes y las devoluciones de jurado. Lo mismo se repite con el Bailando de Marcelo Tinelli, que tiene al streaming al lado e interactúa permanentemente.

Los integrantes del streaming del Bailando

Cris Vanadia, Coty Romero (ex Gran Hermano), La tía Sebi y Mariano De la Canal, son los que están al frente de este streaming, que supo tener a Zaira Nara hasta que abandonó el programa de manera abrupta tras las polémicas declaraciones de Coty sobre dichos de Charlotte Caniggia.

Intrusos también tiene su streaming propio, pero con una particularidad. No es en vino, sino que de lunes a jueves, de 17:30hs a 19:30, Enzo Aguilar, Delfina Gerez Bosco y Palo Aguirre comentan lo que pasó en el programa conducido por Florencia de la V.

Telefe, por su parte, tras la salida de los últimos participantes de Gran Hermano, inauguró su propia señal de streaming. La Tora, Juli Poggio, Daniela Celis y Nacho inauguraron el canal con “Fuera de Joda” y después se fueron sumando más programas.

El primer programa de Fuera De Joda, con Nacho Castañares, Lucila "La Tora" Villar, Julieta Poggio y Daniela Celis

Y los hay de todo tipos y colores. Más conocidos, menos conocidos, con famosos, sin famosos, el streaming llegó para quedarse y los demás medios verán si se amigan o no. En el caso de la televisión, ella tiene otro vínculo con el streaming, tal vez, porque comparten el mostrarse como un valor clave y no le temen a la cámara, sino al contrario, la necesitan.

Nuevos tiempos, nuevas formas de comunicar. Ahora sólo resta espera qué será lo nuevo, mientras disfrutamos o padecemos esta sobrepoblación de medios.

Seguí Leyendo