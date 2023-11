El Flaco Suárez y una vida de teatro: el famoso actor argentino con quien habla todos los días y el otro a quien no puede ni ver

Ernesto “Flaco” Suárez -o “El Flaco” Suárez, a secas- es uno de los grandes actores que ha dado y dará Mendoza en toda su historia. Con 83 años ya cumplidos, y 60 de ellos dedicados a la actuación, el simpático personaje de la cultura mendocina pasó por #MVQN, el programa de streaming de la mañana de Los Andes, y compartió grandes momentos de su vida y su carrera.

En una charla distendida y muy entretenida, “El Flaco” recordó sus comienzos en el teatro, el momento en que estuvo al frente de la Escuela de Actores de Mendoza y los 7 años de exilio en Ecuador durante la última dictadura militar (1976 - 1983).

El Flaco Suárez

Además, agradeció a la gente por el cariño eterno y constante que le demuestran, contó todo lo que ha significado el teatro en su vida -y como trata de retribuirlo- y hasta confesó detalles de su vínculo con dos actores famosos de la escena argentina.

LA “BECA VIDELA”

Apelando al humor sano y ácido -algo que lo ha caracterizado desde siempre-, “El Flaco” Suárez habló del exilio forzado durante la última dictadura militar. Durante 7 años, Suárez estuvo viviendo en Ecuador, donde se ganaba la vida con su profesión de actor.

El artista indicó que gracias a “la Beca Videla” (así se refiere al exilio en el gobierno militar) pudo profundizar más en su profesión y conocer otros países y ciudades. Y contó que durante los primeros días en el país del norte de América del Sur vivió y durmió en una plaza.

EL POPULAR ACTOR CON QUIEN EL FLACO SUÁREZ MANTIENE UNA AMISTAD

“Camino a la Paz” fue la película del cine argentino que le permitió al Flaco Suárez conocer a Rodrigo de la Serna y, al mismo tiempo, a De la Serna conocer al Flaco Suárez. Desde el primer momento en que compartieron elenco, ambos actores se hicieron muy amigos y cercanos entre sí.

El Flaco Suárez en MVQN. Foto: Captura YouTube

“Me llama todas las semanas y nos hemos visitado un par de veces”, reconoció Suárez sobre su amistad con el actor que, entre otros papeles, interpretó a Palermo en “La Casa de Papel”, en Netflix.

EL MOTIVO POR EL QUE RECHAZÓ UNA IMPORTANTE PELÍCULA NACIONAL

Luego de ver al Flaco Suárez en la película “Camino a la Paz”, la popular y talentosa directora de cine Ana Katz supo que el actor y director teatral mendocino era la persona indicada para su próxima película. Sin pensarlo dos veces, Katz le llamó por teléfono a Suárez para proponerle el papel, a lo que el Flaco accedió con todo gusto.

Sin embargo, algunos compromisos previamente asumidos derivaron en que la directora debiera viajar al extranjero, por lo que los preparativos de la película quedaron en manos de una productora. Sin estar al tanto de que la propia Ana Katz le había ofrecido el papel a Suárez, esta mujer lo llamó por teléfono y le dijo que, si él quería, viajara a Buenos Aires en avión o en micro, y le comunicó que lo necesitaban una semana en la ciudad.

El Flaco Suárez en #MVQN. Foto: Captura YouTube

“Me dijo que me consiguiera por mi cuenta, además, un lugar a donde quedarme. Le terminé diciendo que no porque no me gustó la forma en que me trató. Después, cuando Ana Katz volvió y se enteró, me llamó para pedirme disculpas y me dijo que, lamentablemente, toda esa gente es así”, contó Suárez en #MVQN.

EL ACTOR AL QUE EL FLACO SUÁREZ NO PUEDE NI VER

De la misma manera en que Ernesto Suárez cuenta que es muy amigo de Rodrigo de la Serna y que ha entablado una muy buena relación con él, también identifica a otro popular actor que -por lo visto- es engreído y muy soberbio al momento de trabajar con él.

Se trata de Guillermo Francella, quien -según repasó el Flaco Suárez- tiene los humos muy altos.

“Hay una historia que lo pinta tal cual es (NdA: a Francella). Un amigo mío, también actor, tenía un papel en una de las películas de ‘Los Bañeros’, donde participaba Francella. Y Francella era el único que tenía la autorización para mirar y revisar lo que se había filmado. Después de una escena -donde había actuado mi amigo-, él fue a ver cómo había quedado y le dijo al director que iban a tener que hacerla de nuevo. ‘¿Salió muy mal?’, le preguntó mi amigo. ‘No, lo que salió mal es que vos, que no sos el protagonista, te cruzaste dos veces en cámara cuando estaba yo’, le respondió Francella”, contó el Flaco Suárez.

Seguí leyendo