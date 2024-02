El llanto desconsolado de Manzana en Gran Hermano que preocupó a sus compañeros

La casa de Gran Hermano está que arde y esta fue una de las semanas más picantes del reality de Telefe. Es que el juego cambia de forma permanente y los participantes deben adaptarse a los cambios, que muchas veces le juegan una mala pasada a los participantes, como fue el caso de Manzana.

Cuando arrancó el programa, Big Apple era de los preferidos por el público y tuvo su momento de “gloria” cuando se unió a Furia, con quien intentó conformar un grupo para poder hacer sus jugadas. Pero la palabra que su mamá le envió diciéndole que debía despertarse, hizo que el tucumano “pegue un volantazo” y se separó la jugadora.

Big Apple tiene el apoyo de dos famosos para ser salvado.

Esta decisión de Manzana casi le cuesta su eliminación de la casa más famosa del país el pasado domingo, pero el público decidió que finalmente sea Sabrina quien abandone el juego. Él quedó al borde con un alto porcentaje de votos negativos, a tal punto que se habló de fraude por parte de la producción.

El hecho de que Furia sea actualmente la jugadora más fuerte, tanto adentro como afuera de la casa, lo pusieron a él en un lugar incómodo, ya que decidió ponerse en su contra. Y, al haber roto el pacto con Juliana, hizo que ella lo exponga en diferentes situaciones, sobre todo en lo relacionado a su fama y los miles y miles de seguidores.

Furia y Manzana tuvieron un fuerte cara a cara en el confesionario

Es que el joven tucumano es conocido por sus temas, pero también por ser parte del mundo del stream, donde hizo muchos amigos famosos. Es por eso que Furia hizo uso de esta situación al denunciar que está en “desigualdad” de condiciones con él porque Manzana es famoso.

Esto fue lo que desestabilizó, ya que él considera que en la casa nunca utilizó la fama, los seguidores ni el dinero para destacarse, tal como lo denunció Furia en pleno vivo con Santiago del Moro. Incluso, destacó que siempre intentó ser él mismo y por eso en el reality es más Federico que Manzana, tal como lo explicó su novia.

Manzana se quebró y preocupó a sus compañeros

Aparentemente las palabras de Furia habrían sido las que lo llevaron a quebrarse, ya que no se vio el inicio de la conversación. Sin embargo, se escuchó que previamente les habría contando algo que ni su novia lo sabía, pero todas son conclusiones a raíz de lo que dijo.

“Soy una personal normal, la misma que he sido siempre… y nunca voy a cambiar, por más fama que tenga ni por más plata, jamás.”, manifestó Manzana en un llanto desconsolado en plena madrugada, en una charla sincera que mantenía con Joel y Virginia.

“No puedo creer lo buen chabón, lo buen tipo que sos. Se te nota mucho en la mirada. No tenés que ni hablar”, sumó Joel. Por su parte, Manzana retomó: “Aparte que nunca me gusta hablar de mi carrera ni nada. Porque siempre trato de dar ejemplo”.

Interrumpiendo la conversación, Virginia acotó: “Es que no está mal hablar de tu carrera. Y no está mal quebrarte. Además, lograste un montón, sos re chico. Tenés todo por delante. Sos re pendejo”.