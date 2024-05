Manzana reveló cómo es la manera en que Furia hace trampa y la producción se alertó

Tras su reciente eliminación en la gala de Gran Hermano 2023, Manzana compartió detalles reveladores sobre su experiencia en la casa, incluyendo una sorprendente revelación acerca de Juliana, una de las concursantes más polémicas del reality.

Durante una entrevista en el streaming de Telefe, Manzana se abrió sobre un rumor que involucraba a Juliana y su presunta manipulación del juego mediante un anillo con información del exterior.

Gran Hermano: Manzana quedó eliminado y los Bros anotan su primera gran victoria (Captura de pantalla)

Ante la pregunta sobre este tema, Manzana no dudó en responder: “Te voy a decir la verdad. Ella tiene un anillo que tiene muchas letras, muchas iniciales, ella en algún momento me ha señalado a mí”.

Esta confesión dejó a Lucila Villar y otros integrantes del equipo sorprendidos y cuestionando cómo Juliana podía usar un anillo con esa supuesta capacidad sin que nadie lo notara. Mora Jabornisky se sumó al debate expresando su incredulidad: “No se habrán dado cuenta todavía”.

Además de esta revelación, Manzana abordó temas más personales, compartiendo momentos íntimos y emotivos sobre su vida. El participante mencionó la difícil pérdida de su padre a los 16 años y cómo esta experiencia influyó en sus sentimientos de culpa y responsabilidad.

La historia personal de Manzana

“Cuando me llegó el éxito fue porque me atreví a dejar mi vida pasada en Tucumán, siendo un chico, y vine acá a Buenos Aires en busca de un sueño. Solamente confiaba en mí y era lo único que podía hacer, si no, no lo iba a lograr. Por eso recalco la confianza en uno mismo”, expresó Manzana, reflexionando sobre su trayectoria personal.

Manzana destacó el impacto emocional que tuvo la pérdida de su padre, describiéndolo como un momento clave que lo llevó a asumir nuevas responsabilidades en su familia.

A pesar de sentirse culpable por ciertos aspectos de su pasado, Manzana reconoció el apoyo incondicional de su madre y su determinación para forjar su propio camino.