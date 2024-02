Furia se despachó contra Telefe y Gran Hermano por el ingreso de Romina Uhrig a la casa: “No me quieren...”

Juliana Scaglione, conocida como Furia en Gran Hermano, de diferencia del resto de sus compañeros por su auténtica forma de ser. Es que la participante es la que más se destaca en el reality y, en las últimas horas, surgió el rumor de que el ingreso de Romina Uhrig a la casa fue planeado con la intención de perjudicarla.

Romina entró a la casa más famosa del país por solo 48 horas, con la misión de enseñarles a los jugadores a administrar a la casa, en cuanto al orden, limpieza y la cocina, ya que desde que arrancó el programa se quedan sin comida antes de la compra semanal y pasan hambre.

Sin embargo, en las redes aseguran que el papel de la semifinalista de la edición anterior fue el de poder “desestabilizar” a Furia en su juego. Es que la exdiputada resaltó durante sus horas en la casa la importancia de dar una imagen de familia, amistad y orden, que iría en contra de las formas de la participante.

Además, a las pocas horas de haber ingresado, mantuvo una charla con ella frente a frente, y ante la mirada atenta de otros participantes, en la que trató de persuadirla. Pero lejos de lograrlo, lo que finalmente ocurrió fue que Furia desconfíe del ingreso de Romina y lo tomó más como una amenaza a su persona.

Usuarios en las redes opinaron que Romina ingresó a Gran Hermano para desestabilizar a Furia

Furia denunció frente a las cámaras posibles manejos de la producción de Gran Hermano

Fue por eso que este jueves aprovechó los momentos en los que detectó que las cámaras la estaban enfocando para despacharse contra la producción, pero sobre todo contra el canal. De esta manera, aseguró que Telefe “no la quiere” porque no da la imagen de familia que buscan.

“A vos te hacen caso, andá”, se la escucha decir a Furia en un recorte. “A vos te hacen caso”, le retrucó Rosina. Por su parte, Lucía sugirió que envíe a Romina a hacer el pedido al confesionario.

“A mi Telefe no me quiere porque no soy como una familia normal. Obvio que aguante Telefe y DirecTV, pero si no soy la familia que querías, y bueno amigo... no me traigas a Romina que me diga no soy una familia”, dijo visiblemente molesta.

“¿Eso te dijo Romina?”, indagó Lucía, quien no entendía las palabras de su compañera. “Me dijo que Telefe es un canal de familia y que nada, lo mío no va”, aclaró.

Pero no todo quedó ahí, ya que en la habitación de las mujeres aprovechó para seguir hablando del tema. “¿Qué pasa Telefe? ¿Estás nervioso? ¿Así que Romina dice que no soy para estar en el canal de la familia?”, insistió.

Incluso deslizó la posibilidad de que la saquen por manejos de producción en la primera placa en la que vuelva a quedar nominada. “Se todo eso y más secretos cariño”, cerró.