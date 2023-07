El hermano de Silvina Luna habló con los medios y detalló el estado de salud de su hermana: “No es vida”

Debido a un delicado cuadro de hipercalcemia por una insuficiencia renal, Silvina Luna se encuentra internada en terapia intensiva desde hace varias semanas. Su hermano Ezequiel se ha mostrado constantemente a su lado y comentando la evolución de Silvina.

Al parecer, en las últimas horas hubo una mejora en el cuadro de salud de la modelo aunque sigue en estado delicado. En medio de todo esto, su hermano se comunicó con los medios y dio detalles de la situación en general.

Silvina Luna despertó en el hospital.

“Va todo muy lento, lo que tiene ella es un problema crónico, mañana haremos un parte más extenso así se sabe bien lo que fue pasando, ya fue extubada hace cuatro días”, aseguró al conversar con Juan Etchegoyen de Mitre Live.

A su vez, Ezequiel sumó que Silvina ya esta alimentándose poco a poco. “Todavía no le mostramos nada a Silvina de lo que se va hablando pero de a poco le voy contando las cosas que pasaron. Todavía no está al 100% viste, hay que generar tranquilidad en la gente que la quiere” expresó dando a entender que ella no tiene conocimiento de cómo la gente tomó su situación de salud.

La modelo antes compartía detalles de su estadía en el hospital.

“La vida de Silvina cambió y ya no va a ser lo mismo, ya hace años de esto, no es vida”, agregó sumando así un detalle muy íntimo ya que, aunque se sabía de los efectos que sufrió luego de las cirugías, no se sabían detalles de su día a día.

Para terminar, el conductor del programa hizo referencia al hermetismo que se mantuvo en su momento acerca de la salud de Luna. “Lo que me manifestaba hoy Burlando es que el panorama durante las primeras horas era desgarrador, me contaba que el hermano de Silvina ni pensaba en aquel momento ni siquiera en una recuperación, es muy terrible imaginarse este escenario”, aseguró.

Silvina Luna posee un departamento en Puerto Madero

Ángel de Brito se mostró tajante respecto al estado de salud de Silvina Luna: “No hay que ser tan optimistas”

Fue en el programa LAM, donde su conductor, Ángel de Brito, reveló detalles sobre su salud, ya que mantuvo conversaciones con los médicos del centro de salud. “Algunos hablaban ya de milagro, no hay que ser tan optimistas por que Silvina sigue en estado crítico”.

Ángel de Brito habló sobre Silvina Luna

Luego sumó más detalles diciendo que ella “sigue en terapia intensiva, sigue con la diálisis intensa que la va a tener que hacer hasta que pueda sacarse la bacteria y hacer finalmente el trasplante”.

