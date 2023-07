El Polaco habló sobre la salud de Silvina Luna, su exnovia, y disparó contra Aníbal Lotocki

Ezequiel Iván Cwirkaluk, conocido en el mundo de la música como “El Polaco”, habló con los medios de comunicación sobre la delicada salud de su ex pareja, Silvina Luna. El cantante se mostró preocupado y optimista en que la actriz mejorará pronto.

Cuando fue entrevistado por un movilero del programa LAM, emitido por América TV, sobre el actual estado de salud de la modelo, respondió: “La verdad es que es muy triste. Ella no se merece lo que está viviendo. Es una mujer joven”. Además, agregó: “Yo la quiero mucho. Pasamos cosas lindas y tengo los mejores recuerdos siempre en mi corazón. Creo que va a salir adelante”.

Sobre el cirujano Aníbal Lotocki, el Polaco comentó indirectamente: “Se tiene que hacer justicia. Es una cosa que no puedo creerlo, que tenga tanta caradurez. Yo no me quiero meter demasiado. Una chica joven con una vida por delante que esté sufriendo así, no se puede explicar y es una vergüenza”.

Silvina Luna y El Polaco

Cabe recordar que ambos fueron pareja en el año 2019, donde la relación duró tan solo un año. Según explicó en su momento Silvina Luna, la pareja decidió romper lazos debido a que ella consideraba que eran un “noviazgo tóxico”. Además, porque las discusiones eran frecuentes.

El Polaco estrenará su nuevo tema “Regresa hermosa”

Actualmente, el Polaco cuenta con más de 2.6 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. En horas de la tarde, el artista publicó un video del trailer de lo que será su próxima producción musical, titulada “Regresa hermosa”.

El material audivisual rápidamente se volvió viral en redes sociales, ya que cuenta con la participación especial de la bailarina, Barby Silenzi, actual pareja del cantautor y madre de su hija, Abril Cwirkaluk. El también actor, explicó en “Socios del espectáculo” que se tratará de un tema romántico, que contará una situación cotidiana de pareja. La fecha de estreno está prevista para este viernes 7 de julio.

Seguí leyendo