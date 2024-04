El extraño estornudo de Manzana en Gran Hermano que desató una ola de memes en las redes

Recientemente, Manzana fue tendencia luego de protagonizar un extraño momento en Gran Hermano. El jugador sufrió un estado alérgico y estornudó pero emitió un sonido muy particular que llamó la atención de todos.

El video se viralizó en redes y en él se puede ver a Emmanuel Vich preocupado por la reacción de su compañero quien demoró varios segundos en reponerse de aquel estornudo.

Rápidamente, las redes sociales se hicieron eco de este momento y algunos seguidores del programa compararon el sonido con el de un “orgasmo”. “Manzana tuvo un orgasmo”, “El estornudo de manzana es como el sonido de las tortugas virales gimiendo”, fueron algunos de los comentarios.

El extraño estornudo de Manzana en Gran Hermano desató una ola de memes

El extraño estornudo de Manzana en Gran Hermano desató una ola de memes

El extraño sonido de Manzana desató una ola de memes en la red social X donde cientos de fanáticos tomaron con humor el video del participante. “Qué acabo de ver”, expresó un usuario.

El extraño estornudo de Manzana en Gran Hermano desató una ola de memes

El extraño estornudo de Manzana en Gran Hermano desató una ola de memes

Manzana confesó que no recuerda la letra de sus propias canciones

Hace unos años, Federico Farías, también conocido como “Manzana” o “Big Apple” comenzó en el mundo de la música produciendo canciones de RKT Cumbia. El pasado domingo, Paloma y Virginia le preguntaron por la letra de una de sus canciones y el participante impactó con su respuesta.

Las concursantes le preguntaron por su tema “Que se pique”, el cual lanzó en 2022 y Manzana se sinceró. “Yo lo sabía pero ya me lo olvidé”, expresó. Las participantes no pudieron disimular su sorpresa ante el comentario de Big Apple quien no pudo cantar ni una estrofa de su canción. “No me acuerdo. Podés creer que no me acuerdo”, expresó

Finalmente, el participante intentó recordar la letra de su canción pero debió recibir ayuda de sus compañeras. El episodio de Manzana generó muchas risas en la casa y varios seguidores del programa recordaron comentarios de Chula hacia el participante. “La Chula no mintió cuando dijo que Manzana ni se sabe sus propias canciones”, expresó un usuario en X.