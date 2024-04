El fuerte enojo de Emmanuel contra Gran Hermano por los cigarrillos: “Me mandó a c…”

Estas últimas semanas en Gran Hermano se vivieron momentos de mucha tensión y conflicto por la marcada división de los grupos y una situación que continúa siendo un gran problema: la compra semanal.

En reiteradas ocasiones, Emmanuel Vich expresó su molestia con los demás participantes por la disminución de la compra de cigarillos. Este domingo, el cordobés pidió más tabaco a la producción y se mostró indignado por la respuesta que recibió.

El enojo de Emmanuel contra Gran Hermano por la falta de cigarrillos

Varios participantes en esta edición de Gran Hermano confesaron tener una adicción al cigarrillo, por lo que les resulta un elemento fundamental. Sin embargo, tras conflictos desatados por este tema, la producción del reality decidió aumentar el precio de los cigarillos para que baje el consumo y se administre mejor la comida.

Esta situación enojó a muchos participantes, entre ellos a Emmanuel Vich quien expresó en reiteradas oportunidades su necesidad de fumar. La división del presupuesto en duplas, sumado a los conflictos entre los hermanitos, generó más problemas entre quienes fuman y quienes no.

Este domingo, el cordobés se quedó sin cigarillos y pidió a la producción que le diera más. Sin embargo, la respuesta tajante de Gran Hermano enojó al participante quien se desahogó con su única amiga, Furia.

“Me mandó a cag*r básicamente”, expresó Emma. Ante su comentario, Juliana le aconsejó disimular su malestar. “Yo tengo las mismas ganas que vos y peor y queda horrible, no porque esté mal, sino por como los otros hacen caritas que no me gustan”, alegó.

Furia y Emmanuel molestos por la falta de cigarrillos

Además, la doble de riesgo le recomendó comer cosas dulces, pero la falta de estos alimentos también molestó a Emmanuel. “Me voy a la cama a dormir y nos vemos, chau programa”, comentó

Asimismo, el participante reiteró su enojo hacia la producción del reality y cuestionó su decisión. “No me pueden dejar sin fumar un día entero. ´Anda a la caminadora´ me dijeron”, expresó.