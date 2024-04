La inesperada respuesta de Manzana al preguntarle por sus canciones: “No me acuerdo”

En Gran Hermano, cada participante tiene un talento único y una profesión fuera de la casa. Federico Farías es cantante de RKT Cumbia y recientemente sorprendió a sus compañeros al confesar que no recuerda sus canciones.

El joven de 24 años se presentó en el reality como un influencer, músico y streamer por lo que su reacción a la pregunta por la letra de una de sus canciones llamó la atención de los demás concursantes.

Big Apple olvidó la letra de su canción en Gran Hermano

Hace unos años, Federico Farías, también conocido como “Manzana” o “Big Apple” comenzó en el mundo de la música produciendo canciones de RKT Cumbia. Su canción más conocida fue “Que a Pasao” la cual alcanzó más de 27 millones de visitas.

A pesar que el joven no se define como famoso, su fandom está integrado por millones de personas que le brindan su apoyo en el reality. Este domingo, Paloma y Virginia le preguntaron por la letra de una de sus canciones y el participante impactó con su respuesta.

Las concursantes le preguntaron por su tema “Que se pique”, el cual lanzó en 2022 y Manzana se sinceró. “Yo lo sabía pero ya me lo olvidé”, expresó. Las participantes no pudieron disimular su sorpresa ante el comentario de Big Apple quien no pudo cantar ni una estrofa de su canción. “No me acuerdo. Podés creer que no me acuerdo”, expresó

La sorpresa fue aún más grande cuando Manzana decidió preguntarle a Bautista por la letra y el ritmo de su propia canción. “Bauti, ¿vos te acordás cómo es Que se pique?”, preguntó. El uruguayo también se mostró impactado ante la consulta de su compañero y le preguntó entre risas. “¿No te acordas? ¿Me estas jodiendo?”.

Finalmente, el participante intentó recordar la letra de su canción pero debió recibir ayuda de sus compañeras. El episodio de Manzana generó muchas risas en la casa y varios seguidores del programa recordaron comentarios de Chula hacia el participante. “La Chula no mintió cuando dijo que Manzana ni se sabe sus propias canciones”, expresó un usuario en X.