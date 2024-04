Dos jugadores de esta edición de Gran Hermano salieron de la casa por salud y la producción quedó expuesta

La salida de Furia de la casa de Gran Hermano generó revuelo y preocupación, ya que en las últimas horas se habló de que podría afrontar un diagnóstico complicado. Sin embargo, la jugadora no fue la única de esta edición que salió de la casa por temas médicos y esta información salió a la luz de la manera menos pensada.

Si bien los jugadores son grabados por más de 150 cámaras durante las 24 horas, a todos se les pasó que uno de los participantes se ausentó para atender su salud y esto no fue anunciado como en el caso de Furia, a quien llevaron a un centro médico a primera hora de este miércoles.

Los médicos que la atendieron en la casa vieron que no habían salido bien unos análisis que le realizaron y le advirtieron que iba a tener que salir para ampliar los estudios. Es por eso que hizo ayuno y temprano salió de la casa más famosa del país.

Durante las primeras horas de ausencia de Furia, fue durante una charla entre Darío y Coti Romero que se supo que Manzana también había salido por su salud de la casa, pero nadie se enteró.

Manzana salió de la casa por su salud y nadie se enteró

En el vivo del martes por la noche, cuando Juliana hablaba de su salud, contó que Manzana había estado con la presión baja, pero Santiago del Moro pasó por alto este tema.

Y fue por el diálogo de dos de los participantes que se supo que Federico había sido atendido y dejó la casa. “A Manzana también lo sacaron dicen. Manzana también se fue de la casa para hacerse estudios, pero no contó a nadie”, le comentó Coti a Darío mientras ambos desayunaban en el jardín de la casa.

“Vaya a saber, no sé qué pasó ahí. Me enteré ayer”, respondió Darío. “¿Pero no tenía problema él de algo?”, indagó la correntina. Sin embargo, el participante de más edad en la casa no estaba al tanto de lo que ocurrió con su compañero: “Evidentemente algo pasó. No se si se trataba de algo de arrastre o algo que le puede haber pasado”.

Mauro salió de la casa detrás de Furia

En las horas que Furia no estuvo en la casa, Mauro se cortó la mano mientras manipulaba un cuchillo en la cocina, por lo que también debieron sacarlo de urgencia para atenderlo ya que el corte fue profundo.

“Tres puntos le pusieron”, comentó Virginia sobre la atención que recibió el joven, que regresó apenas un poco antes que su compañera, con quien mantiene una relación afectuosa adentro de la casa.