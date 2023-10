El exabrupto del youtuber Pablo Agustín en su nota a Guille Aquino mientras lo ayudaba a desvestirse

Durante una entrevista en vivo con el destacado humorista y youtuber Guillermo Aquino, conocido por sus ingeniosos sketches políticos, el periodista Pablo Agustín cometió un exabrupto que rápidamente se volvió el centro de atención en redes.

La conversación tomó un giro inesperado cuando Aquino expresó su incomodidad debido al calor y decidió quitarse el saco. La respuesta de Agustín desencadenó una serie de reacciones inesperadas.

La entrevista estaba en pleno desarrollo cuando Guillermo Aquino comenzó a sentirse incómodo debido al calor. Buscando alivio, expresó su deseo de quitarse el saco.

Pablo Agustín hizo un comentario que se viralizó en su entrevista a Guille Aquino

En ese momento, Pablo Agustín, el entrevistador, hizo una solicitud inofensiva que desencadenó la polémica: “¿Tenes una toalla?”.

Guillermo Aquino respondió: “Me estoy cagando de calor. Estoy por sacarme el saco”. Agustín, aparentemente intentando ser servicial, ofreció su ayuda: “Las luces te deben dar calor. Pero sácatelo si estás más cómodo”. Hasta aquí, todo parecía bastante normal en una entrevista en vivo.

El comentario desafortunado de Pablo Agustín en su canal de YouTube

Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue completamente inesperado. Cuando Guillermo Aquino solicitó ayuda para quitarse el saco, le comentó: “¿Me ayudas?”.

“Pareces tipo los nenitos. Viste que tenés que desvestirlos. Ay, qué horror”, dijo Pablo Agustín. Esta declaración desafortunada y fuera de lugar sorprendió a todos en el set y en la audiencia.

Guillermo Aquino respondió con sorpresa y desacuerdo: “No, no, no, no. Querían un titular. Querían un titular. Acá está. Escúchame, ¿qué estás conduciendo La Peña de Morfi ahora?”.

Aquino intentó desviar la conversación y restarle importancia al comentario de Agustín aludiendo a los conductores conflictivos de “La Peña de Morfi”.

La declaración de Pablo Agustín se volvió viral rápidamente en las redes sociales y provocó una serie de reacciones mixtas.

Seguí Leyendo