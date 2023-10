Pampita reveló lo que nadie sabía sobre la relación que lleva con su madre

En su paso por el ciclo PH Podemos Hablar, Pampita Ardohain tuvo una charla a corazón abierto con Andy Kunetzoff. En el espacio de Telefe se habló sobre un tópico que la esposa de Roberto García Moritán suele mantener oculto: la actual relación que lleva con su mamá, Thania Dos Santos.

Ante la consulta del conductor sobre si mantiene una buena relación con su mamá, la modelo contestó sincera: “No estuvimos peleadas, pero sé que tenemos carácter fuerte las dos”.

Pampita habló de la relación que lleva con su madre.

Para ampliar contexto y no dar pie a malos entendidos, la exconductora de El Hotel de los Famosos explicó cómo se llevan y el motivo que en más de una ocasión las enfrentó. “A mí me cuesta que ella no quiera vivir en Buenos Aires. No he logrado, todavía, traerla para acá. Pero no me rindo”, dijo.

El motivo por el que la mujer nacida en Brasil no quiere irse a Buenos Aires por falta de interés y comodidad en La Pampa, donde nació la también jurado del Bailando 2023.

Así desmintió Pampita su separación de Roberto García Moritán

Pampita hizo uso de sus redes para desmentir los rumores de separación de su marido, Roberto García Moritán. La modelo compartió un particular posteo en sus redes y sus seguidores no hicieron más que felicitarla y aplaudirla por la forma que eligió para terminar con la fake news sobre su matrimonio.

A raíz de esta situación, Pampita se volcó a su perfil de Instagram, donde la siguen más de 7 millones y medio de personas, y subió un clip “súper hot”. Y, el video de apenas unos segundos junto al legislador, lo musicalizó con el tema “Que Bonito”, la versión de Grecia Vallejo.

En el video, se la ve a ella con el labial rojo súper corrido y la boca de García Mortián manchada con el maquillaje de su esposa. “Así quedamos de tantos besos!!!”, escribió Pampita y arrobó a su pareja, quien no tardó en comentar la publicación: “Jaja TE AMO”.

