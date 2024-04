Este fue el primer video subido a YouTube en toda su historia: se cumplen 19 años

El 23 de abril de 2005 marcó un hito en la historia de Internet cuando uno de los cofundadores de YouTube, Jawed Karim, compartió el primer video en la plataforma.

Este archivo de 18 segundos, titulado “Me at the zoo” (Yo en el zoológico), muestra a Karim frente a unos elefantes en el Zoológico de San Diego, California.

En este video tipo selfie de baja calidad, Karim comentó: “Bueno, estamos delante de unos elefantes. Lo mejor es que tienen unas grandes, grandes, grandes trompas. Y no hay mucho más que decir”.

Aunque Jawed Karim fue el pionero en subir y protagonizar un video en YouTube, recibió menos acciones que sus socios después de que Google adquiriera la plataforma en octubre de 2006 por 1650 millones de dólares.

Karim, en ese momento, había expresado dudas sobre el potencial de crecimiento de YouTube y había acordado actuar solo como asesor técnico.

El video original de Karim ha acumulado más de 227.806.603 visualizaciones, 11 millones de “Me Gusta” y 11.115.205 comentarios a lo largo de los años. A pesar de ser el único contenido en su canal de YouTube, Karim cuenta con casi tres millones de suscriptores.

Las dos versiones de la creación de YouTube

La creación de YouTube es objeto de diferentes relatos. Karim afirma haber tenido la idea de crear un sitio exclusivo para compartir videos después de observar que los usuarios subían contenido personal en una plataforma de subastas online que él había desarrollado.

Por otro lado, sus socios, Steve Chen y Chad Hurley, sostienen que la inspiración surgió durante una cena, cuando se dieron cuenta de la dificultad para compartir videos con amigos y decidieron crear YouTube.

El lanzamiento de YouTube en febrero de 2005 marcó el inicio de una revolución en la forma en que se consume y comparte contenido en línea.

En sus primeros meses, la plataforma no albergaba ningún video hasta que Jawed Karim subió “Me at the zoo” el 23 de abril.

Hoy, YouTube está presente en más de 100 países y disponible en 80 idiomas diferentes. Los creadores de contenido en la plataforma tienen acceso a herramientas de edición en línea, monetización de videos y transmisiones en vivo, que se han triplicado en popularidad entre enero de 2020 y diciembre de 2021.

Neal Mohan, director de Producto de YouTube, destacó el papel fundamental de los creadores en la plataforma al afirmar: “Los creadores de YouTube son el corazón y el alma de la plataforma, y queremos que siempre puedan cumplir sus objetivos creativos más ambiciosos”.