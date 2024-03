El desenfrenado grito de Virginia contra Rosina en plena madrugada en Gran Hermano

La convivencia se vuelve cada vez más difícil en la casa de Gran Hermano a medida que pasan las semanas y los participantes lo hacen saber. Así ocurrió esta madrugada con Virginia cuando intentaba conciliar el sueño y dos de sus compañeros se pusieron a rapear en la cocina, sin respetar a quienes dormían.

Se trata de Damián y Rosina quienes desataron la furia de Virginia con su rap de madrugada. Mientras Manzana cocinaba panqueques, ellos a su alrededor intentaban crear un tema con improvisación, pero al parecer manejaban un tono de voz que no permitía que sus compañeros pudieran dormir.

Como ocurre en todas las temporadas del reality, los jugadores tienen el horario del sueño cambiado y comen o duermen a cualquier hora. Incluso, durante la madrugada es cuando suelen estar más despiertos y activos, como ocurrió anoche con Rosina y Damián.

En este caso, gran parte de la casa ya estaba en las habitaciones intentando dormir y eso fue lo que molestó a Virginia quien no aguantó y salió del cuarto a hacerles saber a sus dos compañeros que sus gritos no los dejaban descansar.

“¿Te podés cagar un poquito menos en los pelotudos que estamos tratando de dormir? un poquito menos”, dijo Virginia a los gritos y muy enojada con la actitud de los participantes.

La reacción de Damián y Rosina al enojo de Virginia

Manzana, que es amigo de Virginia, en todo momento observó la situación y se llamó al silencio. En tanto que Rosina, fiel a su estilo, deslizó que la forma en la que su compañera se dirigió a ellos no fue la correcta y la culpó de no dejar que se diviertan.

“No nos podemos divertir”, dijo Rosina. “Es tarde, bueno... no nos dimos cuenta”, expresó Damián haciendo mea culpa de que no era el horario ni el momento para rapear. “Me bajó toda la inspiración de un momento a otro”, agregó la uruguaya.

La personalidad de Rosina estaría distanciando a todos en la casa

“Estamos en la cocina, está la puerta cerrada del cuarto”, insistió la joven. “Lo que pasa es que sí, hablamos muy fuerte. Ya estábamos cantando y gritando”, le hizo saber Damián. “Nos lo podría haber dicho de buena manera”, insistió Rosina sobre la forma en la que Virginia les pidió que hagan silencio.