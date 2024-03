Virginia no aguantó y explotó tras haber sido subida a la placa de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano se vio envuelta en momentos de tensión después de que Bautista, como líder semanal, modificara la placa de nominados de esta semana, agregando y salvando a algunos jugadores.

En su rol de ganador de la prueba, el uruguayo optó por salvar a su compañero Nicolás y añadir a Virginia a la lista de nominados.

La noticia golpeó con fuerza a Virginia, quien no pudo contener las lágrimas y compartió sus sentimientos con los demás jugadores. “Es agotador. Que voy a ser la nueva de acá a la final”, expresó entre sollozos, mientras recibía el consuelo de sus compañeros.

Con estos movimientos, los jugadores que actualmente integran la placa de nominados son:

Catalina y Rosina , sancionadas por sus movimientos en el juego ‘congelados’.

Joel y Emmanuel , sancionados por sacarse el micrófono.

Martín , fulminado por el sobre dorado del juego ‘congelados’.

Paloma , fulminada por otro jugador.

Darío, Mauro, Damián y Florencia, nominados por decisión de los jugadores.

Virginia, fulminada por el líder semanal, Bautista.

La regla que rompió Emmanuel y lo deja en una posición comprometida

Además, en la tarde del jueves, Emmanuel rompió una de las reglas fundamentales de Gran Hermano al quitarse el micrófono para hablar con otros jugadores. Esta acción provocó la intervención de la producción, que lo reprendió y sancionó frente a todos.

“Me gustaría saber si yo me expreso en un idioma incomprendido para ustedes, o si mis mensajes no son del todo claros. Porque créanme que no entiendo que luego de tantas advertencias, comunicados y sanciones, sigan reincidiendo en las mismas faltas”, expresó furioso el conductor del programa.

El enojo de Santiago del Moro se logró notar a través de las pantallas de cada uno de los televidentes tras los reiterados intentos de aclarar el obligatorio uso de los micrófonos corbateros.