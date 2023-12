Duki sacó lágrimas a todos cuando se emocionó previo a sus shows en River

A menos de dos días de su esperado espectáculo en el Estadio Monumental, Duki se sumerge en un torbellino de emociones. Con lágrimas en los ojos y su característica gorra roja invertida, el artista no puede contener la emoción al hablar de este logro sin precedentes en su carrera.

“Parte de la angustia que tengo va arraigado a que van a ser dos días y se me va a ir de las manos, no sé si quiero que sea ahora”, confesó en una rueda de prensa.

La conferencia de prensa, previo al River.

A una década de su primera batalla de rap, Duki está a punto de hacer historia al convertirse oficialmente en el artista nacional más joven en agotar el Estadio Monumental.

Este hito le genera una mezcla de sentimientos, y con lágrimas en los ojos, expresó lo que significa para él este espectáculo: “Cuando entré al estadio fue loco, entendí lo que significa River a nivel hito. Para mí River es mostrarle a la gente cuánto maduré”.

Aunque vive estos días previos con cierta tranquilidad, Duki reflexionó sobre la velocidad con la que ha crecido su carrera y la ansiedad por el futuro: “Uno ya vive tan rápido y de repente tengo 27 años y ya hice dos River, y cuando me pregunto qué sigue ya no tengo respuesta, entonces eso de verdad me genera bastante angustia”.

El artista, conocido por éxitos como “Givenchy”, compartió su experiencia de lidiar con el éxito y cómo este puede afectar la búsqueda de nuevas metas: “Creo que es el problema de por qué se vuelven locos los más grandes, llega un momento que hacés todo lo que querés, cumplís todo lo que querés”.

Entre la emoción y el miedo al desconocido después de este logro, Duki confesó: “Por eso trato de tener una vida bastante tranquila y ordinaria. Si llegás a un momento que cualquier cosa que querés la tenés, no existe el margen de frustración, no existe motivo para ser feliz, no existe motivo para levantarse porque ya tenés todo”.

El cierre de la conferencia de prensa de Duki

Visiblemente emocionado, Duki concluyó la rueda de prensa y se retiró entre una lluvia de aplausos. Su camino hasta este momento ha sido una ascensión constante, desde presentaciones en bares y teatros hasta llenar el Gran Rex y el Luna Park en 2018, y ahora, agotar el Monumental.

La insólita anécdota de la pelea en la que se metió Duki hace unos años: “era otro Mauro”

Nacido en Almagro, Duki llega a este hito después de exitosas giras internacionales y un 2022 repleto de logros, incluidos cuatro shows agotados en Vélez Sarsfield. Aún más allá, en 2024, enfrentará otra de las citas más importantes de su carrera en el Estadio Bernabéu, en Madrid.

Seguí Leyendo