Duki dio una conferencia y se convirtió en tendencia en las redes de España: qué pasó

A días de dar un importante concierto en el estadio Santiago Bernabéu, el artista habló con los periodistas y recibió una sorpresa.

Sandra, la madre de Duki, se puso en la piel de un periodista y sorprendió al artista con una pregunta. Fue durante una conferencia de prensa realizada en Madrid donde el argentino dará un concierto en el Santiago Bernabéu.

Duki se convertirá en el primer artista argentino en presentarse en el estadio del Real Madrid. En este contexto, Mauro Ezequiel Lombardo dio una conferencia de prensa donde dio algunos detalles del espectáculo.

“Te quería preguntar, yo ya sé, ya tengo las respuestas, pero me gustaría saber si vos sabés a esta altura de tu carrera qué te distingue y por qué llegaste acá”, dijo Sandra sin imaginar la emotiva reacción de Duki.

“Bueno creo que alguna vez lo hemos hablado con vos, para la gente que no lo sabe, la señora que hizo la pregunta es Sandra, mi mamá. La persona que me dio la vida junto a mi papá que está sentado al lado”, comentó.

“Me van a hacer llorar, ¿para qué me la sientan ahí? Creo que lo hemos hablado muchas veces y creo que un poco lo que me trajo acá es mi gente también. Lo más lindo que tengo es que yo salgo a cualquier lado tranquilo y jamás nadie me faltó el respeto, sigo siendo la misma persona que era”, dijo.

“Yo no sé si soy famoso o no, pero yo les juro que soy la persona más libre del mundo y es gracias a mi gente, a mi público que siempre me trata así, y siento que la gente se siente un poco partícipe de lo que me pasa porque me acompañan desde que arranqué y siento de verdad que sin ellos no sería nada”, agregó.

“Me hiciste llorar, Sandra”, dijo risueño el artista que ya agotó 65 mil localidades en el Bernabeú.