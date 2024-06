El Duki rompió en llanto por una pregunta de su mamá en plena conferencia de prensa en Madrid.

El Duki brindará este sábado 8 de junio el que será, sin dudas, uno de los shows más importantes de su corta y exitosa carrera en el Estadio Bernabéu del Real Madrid, en España. En la previa, el joven artista participó de una conferencia de prensa en la que se quebró de emoción ante una pregunta de su madre.

Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, conocido artísticamente como Duki, tiene tan solo 27 años y está a punto de cumplir uno de sus grandes sueños. Después de haber llenado un River en Argentina, se presentará en uno de los estadios más importantes de España.

En muy poco tiempo, el joven supo conquistar a toda una generación con sus letras y su música, por lo que su carrera trascendió al plano internacional, abriéndose esta posibilidad de hacer un importante show en el exterior.

La pregunta de la mamá del Duki que lo descolocó

Como es costumbre de muchos artistas, en la previa del gran día, dialogó con la prensa y, sorpresivamente, su madre simuló ser periodista y lanzó una pregunta que lo hizo reflexionar, al punto que no pudo contener las lágrimas.

Sandra, la mamá del artista, levantó su mano para preguntar y le dieron su lugar. “Yo ya sé, yo tengo la respuesta. Me gustaría saber si vos, a esta altura de tu carrera, te das cuenta qué te distingue y por qué llegaste acá”, preguntó cuando le cedieron el micrófono y pidió disculpas por estar llorando.

“Yo creo que lo hablamos muchas veces, y creo que un poco lo que me trajo acá es mi gente también, y mi relación con mi público. Lo más lindo que tengo es que yo salgo a cualquier lado tranquilo”, empezó explicando Duki.

“Yo no sé si soy famoso o no, pero yo les juro que soy la persona más libre del mundo y gracias a mi gente, a mi público, que siempre me tratan así. Y siento que un poco es eso también, que la gente se siente partícipe de lo que me pasa a mí porque me acompañan desde que arranqué y yo, de verdad, siento que sin ellos no sería nada y siento que es mutuo”, siguió.

“Mi público sabe que está esa conexión, esa energía, ese amor y por eso estoy acá y todo lo que hago es por ellos. Y eso siento que es lo que me trajo acá”, cerró sin poder contener las lágrimas.