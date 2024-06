Duki mostró cómo se prepara con Emilia Mernes para el Santiago Bernabéu: el video que hizo reír a todos

El cantante argentino Duki se prepara para su esperado concierto en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, y en las horas previas, compartió un divertido video entrenando junto a su novia, Emilia Mernes.

Duki hará historia este sábado 8 de junio con su presentación en el icónico estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España. Con 65,000 entradas vendidas en un “sold out” que se logró con meses de anticipación, el furor por el trapero argentino no ha cesado en la capital europea.

A través de sus redes sociales, Duki mostró a sus seguidores cómo se prepara para este importante momento. En un mensaje lleno de emoción, escribió: “¿Qué pasó ayer? ¿Qué hago acá?”.

Luego agregó: “Es hoy diablas y diablos”, mostrando su entusiasmo y enfoque en el que probablemente sea el show más grande de su carrera.

El apoyo de Emilia Mernes

La llegada de Emilia Mernes, quien viajó especialmente para acompañar a Duki en esta jornada, fue otro momento destacado.

La cantante, que recientemente completó una serie de 10 shows en el Movistar Arena de Buenos Aires, se unió a Duki en Madrid y ambos compartieron un video en el que entrenan juntos antes del concierto. En el video, se puede ver a Emilia bailando mientras Duki se prepara físicamente para su actuación.

Durante la conferencia de prensa, Duki expresó su gratitud hacia sus padres y sus seguidores. “Si tienen un sueño, peleen por eso. Si yo estoy llenando un Bernabéu en España es porque ustedes me eligieron. Gracias por el amor y gracias por elegirme”, dijo en un comunicado en sus redes sociales.

Además, resaltó la capacidad de soñar y luchar de los argentinos: “El arma más fuerte que tiene el argentino es que, al estar en el fin del mundo, tenemos que ser muy soñadores y muy fuertes. Vivan de los sueños porque se cumplen y los argentinos somos los mejores soñadores”.

Duki le habló a su público previo al Bernabéu

Reflexionando sobre su carrera y su relación con sus fans, Duki compartió: “No sé si soy famoso, pero les juro que soy la persona más libre del mundo, y gracias a mi gente y a mi público que siempre me tratan así”.

Agradeció a sus seguidores por su apoyo constante: “Siento que la gente se siente partícipe de lo que me pasa a mí, porque me acompañan desde que arranqué y yo sin ellos no sería nada. Mi público sabe de esa conexión, sabe que es amor, y por eso estoy acá. Todo lo que hago es por ellos”.

Duki cantará en el Santiago Bernabéu

Duki en Madrid

