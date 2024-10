Duki borró todas sus publicaciones de Instagram para dejar un enigmático video que intrigó a sus fans

El popular rapero Duki sorprendió a sus seguidores al eliminar todas las publicaciones de su cuenta de Instagram y dejar únicamente un enigmático video con estética cinematográfica. En el clip, el artista expresa su insatisfacción con su nuevo material, generando gran expectativa entre sus fanáticos. Sin realizar ningún anuncio oficial, Duki deja entrever que podría estar trabajando en el sucesor de su álbum Antes de Ameri.

En LAM afirmaron que la pareja de cantantes se casará pronto.

En el video, se puede ver al cantante junto a su equipo en una casa aislada, escuchando lo que parece ser su nuevo disco. Mientras sus compañeros muestran entusiasmo por las canciones, Duki parece descontento. “Ponele pausa. No me gusta, a ver, vamos a escuchar un par de canciones más”, comenta el rapero, a lo que su equipo responde asegurando que “están buenos los temas”. A pesar de los intentos por animarlo, Duki concluye: “Ya fue Ameri, siento que no vale la pena”, lo que genera aún más dudas sobre el futuro de su próximo proyecto.

El video, que no ha sido acompañado de ninguna explicación, incluye algunas pistas intrigantes, como un cartel de neón que dice “La diabla” y una melodía al estilo de Soda Stereo con guitarra acústica, lo que podría sugerir un cambio en su estilo musical.

Duki se presentará en el Buenos Aires Trap

Mientras los fanáticos especulan sobre el significado del video, Duki ya tiene fechas confirmadas para sus próximas presentaciones en vivo. El rapero será uno de los principales artistas del Buenos Aires Trap, el mega festival de música urbana que se llevará a cabo el 7 y 8 de diciembre en el Parque de la Ciudad.

Junto a Bizarrap, Duki liderará un line-up de lujo que incluye a grandes nombres de la escena como Eladio Carrión, Cazzu, Nicki Nicole, Neo Pistea, Khea y Lit Killah, entre otros. Esta edición del festival promete ser un evento único, con los artistas más importantes de la música urbana argentina compartiendo escenario por primera vez.