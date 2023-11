Emilia Mernes sorprendió al contar en vivo cuántas veces va al baño por semana: “No limpia bien a veces...”

En una reveladora entrevista en La Resistencia, Emilia Mernes dejó al público sorprendido al abordar de manera abierta y divertida la pregunta sobre su relación con el bidet.

El presentador, David Broncano, no dudó en indagar sobre la frecuencia con la que Emilia utiliza este accesorio de baño.

Con una sonrisa, Broncano lanzó la pregunta escatológica: “¿Número de veces que usas el bidet en la semana?”. La respuesta de Emilia fue instantánea y llena de humor: “¡Cada vez que haces caca!”.

La artista, con naturalidad, continuó la conversación: “¿Vos no?”. Luego, Emilia compartió con David Broncano detalles íntimos durante la entrevista: “Pero re feo andar con el cul... cag...”

David intervino: “No, pero papel”. Y Emilia continuó explicando: “No, pero no limpia bien el papel a veces”.

David, con su característico tono humorístico, insistió: “Con papel hasta que no queda nada. Vos siempre chorro. Caca y chorro. Caca y chorro.”

A lo que Emilia reveló su particular enfoque de higiene: “Y si no hay bidet, me ducho”. David, sorprendido, preguntó: “¿Cómo te vas a duchar cada vez que cag...?”

Emilia respondió con naturalidad: “Y sí”. Luego, añadió más detalles sobre sus hábitos: “Voy poco al baño. En una semana iré 3 o 4 veces. Es raro que estemos hablando de cuánto cag...”

Emilia Mernes respondió cuánta plata tiene y calificó su actividad íntima con Duki

La entrevista, lejos de detenerse en este tema, exploró otros aspectos de la vida íntima de Emilia. En un momento clave, Broncano abordó la cuestión de la frecuencia de las relaciones de la cantante con su pareja, Duki.

Ante esta pregunta, Emilia optó por mantener cierto misterio y respondió con astucia: “Preguntale a Duki”. Con humor, la artista añadió: “¿Qué te puedo decir? Bien. Estoy en una relación estable así que 10″.

La charla, cargada de espontaneidad, también incluyó la clásica pregunta sobre el patrimonio de Emilia. La cantante reveló que tiene “contadores” que gestionan sus finanzas y admitió desconocer la cantidad exacta de dinero que posee. “No lo sé, porque yo gasto. Me preocupo en gastar”, expresó Emilia.

La artista también compartió detalles sobre las ocasiones en las que su madre le aconseja moderar sus gastos, aunque reconoció que, en otras situaciones, le permite disfrutar de su tarjeta de crédito. “Buena madre, eh”, comentó Emilia, destacando su filosofía de trabajo duro y permitirse algunos lujos.

