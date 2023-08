Confirmadísimo, el actor Ahn Bo-hyun, protagonista de un éxito de Netflix, y una mega estrella del K-pop están en pareja

La noticia explotó en el mundo entero, y es que el Ahn Bo-hyun y Jisoo de BLACKPINK están en pareja. Fue la integrante del grupo de K-pop más importante del momento, quien confirmó la buena noticia, aunque tuvo algunos recaudos. “Tengo que tener cuidado porque acaba de empezar”, afirmó la artista ante la pregunta de la prensa tras verlos juntos en Seúl.

El actor de los doramas más exitosos de Netflix está en pareja con Jisoo de Blackpinck

Las agencias que los representan lanzaron comunicados pidiendo respeto y cuidado en el tratamiento de la informacion sobre la pareja. “Se están conociendo poco a poco con buenos sentimientos. Estaríamos agradecidos si los tratan con calidez”, pide YG Entertainment, la agencia de Jisoo.

El sitio local Dispatch fue el primero en obtener las ansiadas imágenes de la pareja. En las fotos, si bien no se los ve juntos, se puede ver al actor saliendo del edificio en el que vive la cantante.

Quién es Ahn Bo-hyun

Si no sos conocedor o conocedora del mundo coreando, te contamos que Ahn Bo-hyun es actor y modelo surcoreano. Con 35 años, el joven tiene una vasta carrera en cine y televisión. Junto a una serie de actores, abanderados de los k-dramas o doramas, Ahn B-hyun saltó mundialmente a la fama desde que las plataformas de streaming más conocidas sumaron contenidos coreanos a sus catálogos.

En el caso de Ahn Bo-hyun, en Netflix hay seis doramas protagonizados o en los que participa el actor: “My only song”, “See you in my 19tn life”, “My Runway”, “My name”, “Itaewon Class” y “Her Private Life”.

Quién es Jisoo

Jisoo es una de las integrantes de la banda de K-pop BLACKPINK, una de los grupos más importantes de este ritmo coreano que desde mediados de los años 90 viene copando el mundo.

Con más de 74 millones de seguidores, Jisoo es una de las artistas con más fandom dentro del k-pop, género que tiene a BTS como la banda referente y una de las más conocidas del mundo.

La noticia llama la atención ya que, dentro del mundo k-pop, algunas agen c ias tienen una serie de estrictas exigencias con las idols. Una de ellas es YG Entertainment, la compañía de BLACKPINK. El contrato de las chicas estipula que deben llevar una vida ordenada y tienen prohibido tomar alcohol, hacerse tatuajes o cirugías. La cláusula más controversial es que no pueden tener novio, o la pareja tiene que estar bajo control absoluto de la agencia.

