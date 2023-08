Así blanqueó María Fernanda Callejón su romance con Fernando Gamboa en redes y desmintió la ruptura

María Fernanda Callejón blanqueó públicamente su romance con el exfutbolista, Fernando Gamboa. Si bien en varios programas de televisión hablaron de esta pareja, al poco tiempo de la separación de la actriz y Ricky Diotto, recién este miércoles decidieron mostrarse en redes sociales con el fin de desmentir su separación.

La actriz volvió a apostar al amor tras separarse de su marido y padre de su hija Giovanna, con quien no terminaron bien las cosas. En sus redes, se mostró enamorada y no sólo posteó un video con un compilado de fotos con su nueva pareja, sino que le dedicó un romántico mensaje.

El entrenador Fernando Gamboa.

Callejón y Gamboa llevan varios meses juntos, desde noviembre del año pasado que se los vincula, pero no se habían mostrado en redes sociales. Finalmente decidieron hacerlo teniendo en cuenta que ya pasó un tiempo desde que la ex vedette hizo público su divorcio y para terminar con los rumores en los que aseguraban que ya no estaban juntos.

Fue en Socios del Espectáculo que dieron por confirmado que la pareja había terminado con su relación. Además, aseguraron que la principal causa era la distancia y la negativa de la actriz a acompañarlo.

“Estamos en condiciones de afirmar que la que se habría separado de su reciente amor, ex jugador y actual técnico de fútbol es…”, dijo Pallares y Lussich completó la frase: “María Fernanda Callejón del muchacho Gamboa”.

“De Fernando, el Negro Gamboa. Que se va a dirigir un equipo a Perú, ya está dirigiéndolo. Le dijo ‘venite’ y por ahora, se queda”, comentó Pallares. “Capaz ella accede y va”, disparó Lussich, revelando que el conflicto sería porque ella no se fue con él a Perú. “Pero por ahora, están separados”, completó el periodista.

El romántico posteo de María Fernanda Callejón para Fernando Gamboa

María Fernanda Callejón subió un video. “Cuando las almas se tienen que encontrar, el destino acerca los mundos, borra la distancia, une los caminos y desafía a lo imposible!”, comenzó la dedicatoria de Callejón a la que adjuntó un video con fotos con su pareja.

“Qué importa esperarte un ratito, cuando hace una vida que nos venimos queriendo encontrar! Nosotros AMOR nos merecemos querernos bien, tomarnos de la mano sabiendo que nunca nos soltaremos!! Mi hilo rojo. TE AMO”, agregó la artista y de esta manera desmintió que la distancia vaya a separarlos.

“Qué maravilloso mi amor, nuestras almas abrazadas y entrelazadas desde el amor de nuestros corazones. Somos equipo amor mio!! por eso caminamos y caminaremos tomados de la mano sin soltarnos mi angelito”, respondió Gamboa al pie del posteo. Y cerró: “Somos definitivamente nuestros hilo rojo. Te amo mi negritaaaa del amor”.

María Fernanda Callejón blanqueó su romance con Fernando Gamboa. Captura de Instagram.

Seguí leyendo