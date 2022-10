La banda BTS anunció dejará los escenarios para hacer el el servicio militar y volverá en 2025

BTS anunció que los siete integrantes del popular grupo realizarán el servicio militar obligatorio, que dura entre 18 y 21 meses, dependiendo del cuerpo en el que sirvan. Con la intención de “volver a reunirse como banda en torno a 2025″, según comunicó la productora Big Hit Music.

En el comunicado se declaró que “es el momento perfecto” para cumplir con el requerimiento y que los siete lo “consideran un honor”. Después de anunciar hace unos meses una posible separación de los autores de “Save me”, “Dynamite”, “Spring Day”, “Yet to come” y “Butter” y el inicio de una etapa en la que sus miembros iban a estar más enfocados en proyectos individuales.

Jin (cuyo verdadero nombre es Kim Seok-jin) será el primero en alistarse “tan pronto como concluya su agenda para el lanzamiento de su trabajo en solitario a final de octubre”. El cantante, de 29 años, según publicó la agencia EFE, ya logró aplazar hace dos años su alistamiento y el Ministerio de Cultura surcoreano había dicho que en diciembre anunciaría si otorgaba a los miembros del grupo una exención, debido a sus contribuciones a la reputación internacional del país. Una posibilidad que prometía acarrear polémica ya que tal exención quebrantaría las reglas de reclutamiento para favorecer a los privilegiados.

En Corea del Sur, los varones deben cumplir con un servicio militar obligatorio que dura un mínimo de 18 meses.

”El resto de los miembros del grupo planean llevar a cabo el servicio militar en relación a sus propias agendas individuales”, sumó el comunicado.

“Tanto la compañía como los miembros de BTS están deseando volver a reunirse como banda en torno a 2025 después de haber cumplido con sus obligaciones”, detalla el texto.

La popular banda surcoreana integrada por RM, Jimin, Jin, V, Suga, J-Hope y Jungkook (el más joven con 25 años), cuenta con nueve años de trayectoria, rompió varios récords y ganó importantes premios nacionales e internacionales que ninguna banda de pop surcoreana había acumulado antes y es el primer grupo asiático que logró convertirse en un fenómeno musical a nivel global.

BTS estuvo presente en los Grammy 2022 (Jordan Strauss)

El anuncio llegó apenas dos días después de que BTS ofreciera en la ciudad surcoreana de Busan un concierto que había generado mayor expectativa de la habitual ante la posibilidad de que fuera su última actuación en mucho tiempo.

Su último show fue gratuito en Busan, para apoyar la candidatura de la ciudad surcoreana a la Expo Mundial 2030. El recital se realizó en el ASAID Main Stadium, que tiene una capacidad para cerca de 53 mil espectadores sentados y fue visto por más de 49 millones de personas en Weverse, más de 20 millones en Naver Now y más de 2 millones en Zepeto.