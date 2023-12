Cómo fue el rating de la primera gala de eliminación de Gran Hermano

El regreso de Gran Hermano a la pantalla de Telefe no pasó desapercibido, generando un impacto positivo en el rating del canal, aunque aún se encuentra distante de los números alcanzados en ediciones anteriores.

La expectación se centró en la primera gala de eliminación, donde los participantes Juliana, Williams, Zoe y Hernán estaban en riesgo.

Hernán es el primer eliminado de Gran Hermano 2024

El programa inició con un rating de 11,5 puntos, marcando un comienzo prometedor en la transición desde “Escape Perfecto”. No obstante, experimentó un leve descenso cuando Zoe fue anunciada como la primera salvada, alcanzando un mínimo de 10,6%.

La audiencia, sin embargo, mostró un repunte, elevando la cifra a 11,8% y posteriormente a 12,7%, especialmente cuando se confirmó que Williams permanecería en la casa con un 6,76% de los votos.

Primera gala de nominación en Gran Hermano

La tensión llegó a su punto álgido en la final entre Hernán y Juliana, logrando que el rating del programa se disparara a 15,2%. Con un contundente 52,6% de votos online, Hernán se convirtió en el primer eliminado de Gran Hermano 2023.

La reacción de Juliana al no quedar eliminada

La reacción efusiva de Juliana, apodada “Furia”, al conocer la noticia generó un momento memorable. Con un desaforado grito de incredulidad, la participante expresó su emoción de manera descontrolada.

“What the fuck, me estás jodiendo”, exclamó Juliana, sorprendiendo a sus compañeros y creando una atmósfera de tensión en la casa. Aunque agradeció al público, también compartió su deseo de que su esposo no abandonara la competencia.

El comportamiento exaltado de “Furia” generó diversas reacciones entre los demás participantes, algunos mostrando incomodidad ante la efusividad de la joven, que previamente había protagonizado varios cruces verbales durante el desarrollo del reality.

A pesar de la intensidad y las emociones desatadas, Gran Hermano 2023 continúa capturando la atención del público, asegurando un seguimiento cautivador a medida que la competencia avanza y se revelan más detalles de la convivencia en la casa más famosa de Argentina.

