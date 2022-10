Chio, el hijo de Gilda, hizo su primera aparición en la TV: “Atravesé el dolor por lo que perdí”

Fabricio Cagnin, más conocido como Chio hoy tiene 34 años y con solo 8 fue testigo de la muerte de su madre, el artista se presentó en “La Peña de Morfi” por su lanzamiento artístico y recordó la herencia de Gilda, la ídola popular que falleció en un trágico accidente hace 26 años ,al comienzo de su ascendente carrera.

Facundo “Chio” Cagnin en "La peña de morfi" (Captura de pantalla)

Al igual que Miriam Bianchi, conocida como Gilda, heredó el amor por la música, y en el Día de la Madre realizó su primera aparición pública en La peña de Morfi por su lanzamiento como cantante. El artista se emocionó y contó el significado que tiene hoy Gilda en su vida y cómo lo marcó.

Chio eligió vivir con un bajo perfil hasta lanzó su primera canción llamada “Crují”, a modo de homenaje a su madre.

“Tengo 34 años bien vividos, considero yo, y estoy en un momento muy hermoso de mi vida porque pude atravesar mucho y hoy estoy acá. Que quede claro que yo hoy estoy acá por mí. Lo hago por mí. Es reconocerme, reencontrarme conmigo”, se sinceró, en una charla íntima con Jey Mammon.

Jey Mammon se alegró al recibir a Facundo “Chio” Cagnin en "La peña de morfi" (Captura de pantalla)

Chio, relató con profundas palabras cómo fue su vida tras ser atravesado por la tragedia. “Perdí ese nene, que fue testigo de ese momento tan duro, quedó en el olvido”, contó.

“Yo tuve que salir adelante cerrando puertas y persianas. Ahí dejé encerrado a este nene y dejé encerrado también el reconocerme como ‘hijo de…’”, se sinceró.

“Gilda creció, se magnificó. Hoy, gracias a la gente es un icono popular respetado por muchos músicos, no importa el género. Eso me genera orgullo, pero eso en su momento me arrastraba al dolor por todo lo que se vivió y por lo que perdí en el camino”, aseguró.