Catalina traicionó a Furia y besó a Mauro: las cámaras captaron todo

Faltan muy pocas semanas para que el reality show Gran Hermano llegue a su desenlace, y los participantes están haciendo todo lo posible para permanecer en la competencia.

Sin embargo, en el exterior de la casa, los ex hermanitos comenzaron a formar nuevas y sorprendentes relaciones entre ellos, añadiendo más drama al ya intenso programa.

Mauro y Cata a los besos en la tribuna.

Esta noche, durante el programa conducido por Santiago Del Moro, Mauro D’Alessio y Catalina Gorostidi protagonizaron un fogoso beso frente a las cámaras, encendiendo el estudio de Gran Hermano.

Cabe destacar que Juliana “Furia” Scaglione, también ex participante, tuvo una relación especial con Mauro cuando ambos estaban dentro de la casa. La inesperada demostración de afecto generó revuelo y comentarios picantes en el estudio.

“Dónde está la tregua”, gritó eufórica Catalina Gorostidi. El conductor, Santiago Del Moro, no tardó en añadir: “Una nueva parejita”. Mauro D’Alessio intentó minimizar la situación diciendo: “Somos buenos amigos Santi”, a lo que Damián Moya, otro ex hermanito presente, acotó: “Un besito no se le niega a nadie”.

Del Moro, siempre al tanto del drama, añadió: “Respetá a esa mujer espectacular” y concluyó con un optimista: “Que sean muy muy felices chicos, los felicito”.

El momento culminó con una pregunta en tono de broma de Del Moro a Catalina: “¿Estás con Mauro?”. Catalina respondió con humor: “Sí, estamos juntos”. Mauro, por su parte, añadió: “Es para todos los furiosos”, refiriéndose a los fanáticos de Juliana “Furia” Scaglione.

El cambio en las reglas, que modifica el juego de Gran Hermano

Mientras tanto, dentro de la casa, Gran Hermano anunció un cambio drástico en las reglas, descolocando a los participantes y obligándolos a “cuidar sus acciones”.

Estos cambios llegan en un momento crucial, ya que Santiago Del Moro reveló que la final del reality ocurrirá a principios de julio. Aunque no se ha establecido una fecha precisa, esta se definirá en función de los compromisos televisivos de Telefé y Direct TV con eventos deportivos.