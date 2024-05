Se filtraron los chats de Aixa, la mamá de Zoe y desenmascara sus intenciones

Desde que Aixa ingresó a la casa de Gran Hermano, su simpatía fue cuestionada por muchos. La mamá de Zoe Bogach se presentó como una persona comprensiva y amable, pero “no todo es lo que parece”.

El primer indicio de problemas surgió con la filtración de información escandalosa sobre Zoe. En su entrada al reality, Zoe desconocía los conflictos familiares que giraban en torno a su novio, información que descubrió solo al salir de la casa, causando un tremendo impacto en ella.

Gastón Trezeguet, panelista del programa, le advirtió a Zoe tras su eliminación: “Él no quería hablar hasta hablar con vos primero”. Además, mencionó: “Tuvo sus encontronazos con Aixa también, te vas a ir enterando de a poco porque las cosas no estuvieron tan calmaditas”.

En un giro dramático, durante el programa El Debate, Trezeguet le preguntó sin piedad a Zoe: “¿Cómo manejás tu relación con tu novio y Aixa al mismo tiempo?” Zoe, visiblemente desconcertada, respondió: “Antes de entrar a la casa estaba todo bien. La verdad que no tengo idea de nada. Me estoy enterando ahora”.

El presentador Santiago del Moro, entonces, acorraló a Aixa, exigiéndole una explicación sobre el conflicto con el novio de Zoe.

La mujer, evasiva, respondió: “Es algo que prefiero mantener en privado, algo que hasta pedí que no lo mencionen”. Aixa argumentó que el tema era “largo y complejo” y que prefería no discutirlo al aire para proteger a Zoe, quien no estaba al tanto.

Otra controversia fue la negativa de Aixa a enviarle una foto a Zoe mientras estaba en la casa, lo cual generó sospechas. Aixa se defendió diciendo: “El tema es que, pobre, ella lo recibe sin saber nada y lo toma mal. Porque, claro, los otros chicos recibieron fotos de familia, mandaron de sus parejas, de su marido o de su mujer, como en el caso de Darío. No hay ningún misterio de nada, no hay ninguna mala intención ni nada”.

La situación se complicó aún más con la filtración de audios privados de Aixa. “La puede convencer de que se vaya a vivir sola y ahí es todo un tema para mí, que estoy en pleno comienzo de juicio con el padre”, explicaba en el chat. Añadió que, si Zoe vivía con ella y estudiaba, el padre tendría que mantenerla hasta los 27 años, independientemente de que trabajara.