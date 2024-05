Gran Hermano: este es el verdadero motivo de la pelea del novio de Zoe y su madre, Aixa

La reciente salida de Zoe y su madre, Aixa, de la casa de Gran Hermano ha desatado una tormenta familiar que involucra a Manuel, el novio de Zoe, y su hermano.

La presencia de Aixa en el reality fue controvertida desde el principio, y muchos sugieren que su visita perjudicó a su hija, culminando en la eliminación de ambas.

La pelea de Manuel y Aixa volvió a repuntar.

Tras su eliminación, se descubrió una dura interna familiar que expone conflictos profundos. Lucía, una persona cercana a la familia, señaló que Aixa continuaba influyendo negativamente en su hija incluso fuera de la casa.

La situación se agravó con la aparición de mensajes de voz en los que Aixa lanza duras críticas contra Manuel, el novio de Zoe.

En uno de los audios, Aixa afirma: “No puede con su ego. ¿Sabes lo que es? Yo me hice íntima amiga de su hermano, tiene 19 años el chico y es gay”.

Según Aixa, Manuel habría discriminado a su hermano y llegado a golpearlo brutalmente. “Manuel lo re discrimina por eso. Lo recontra cagó a trompadas. Esto que no salga, porque lo saben más y ahora lo sabés vos. Lo recontra cagó a trompadas que lo dejó hospitalizado una semana”, se escucha en la grabación.

La reacción de Manuel

La reacción de Manuel y su hermano no se hizo esperar. Justo Ibero, el hermano de Manuel, desmintió categóricamente las acusaciones en un video publicado en las redes sociales.

“Quería aclarar que esto no es cierto, de hecho, yo me llevo increíble con mi hermano, tenemos una relación hermosa. Es una de las personas que más me apoya en todo lo que hago”, aseguró Ibero.

Por su parte, Manuel también se defendió públicamente, desmintiendo las afirmaciones de Aixa y anunciando medidas legales.

“Buenas, a lo largo de estos tres meses he ido guardando y recolectando evidencia sobre las barbaridades, mentiras y faltas de respeto que ha tenido esta persona hacia mí, difamándome en todas las maneras que existen en distintos grupos de fans de menores de edad, con la intención de manipular y generar odio en mi contra”, expresó Manuel.