Ocurrió lo que todos temían: así es la nueva placa de nominados de Gran Hermano

Como ocurre cada miércoles –a diferencia del pasado, en el que no hubo gala-, los jugadores de Gran Hermano tuvieron su momento para votar en el confesionario y dar las razones por las que quieren mandar a sus compañeros a placa de cara a una nueva gala de eliminación.

Con el regreso de las galas cómo se las conoce – la última fue nominando a un visitante-, Furia volvió a abrir la placa, ya que la sanción que recibió (permanecer en placa hasta que termine su estadía), volvió a estar vigente.

Así quedó conformada la placa de nominados.

Desde Juliana hasta Florencia, primera y última jugadora en nominar, las votaciones tuvieron en cuenta las pocas semanas que quedan para que llegue la gran final y cada quién ya piensa un panorama que les favorezca en caso de llegar a esa instancia. En gran parte de los jugadores, esto fue ir contra Los Bro (Bautista, Martín y Nicolás).

Así quedó conformada la placa de nominados.

Así quedó conformada la placa de nominados.

Así quedó conformada la placa de nominados.

Con el paso de cada uno de los 9 votantes por el confesionario – se les sumó Delfina Casal, que ganó una casa y se quedó un día más en la casa-, la placa transitoria (será modificada este jueves por Virginia, que es la líder de la semana), quedó conformada por cinco nombres: Juliana, Bautista, Nicolás, Darío, Emmanuel, y Martín

Tras conocerse que concursantes del reality están en la cuerda floja, comenzó el tiempo de veda para la jugadora platense, que, este jueves, deberá hacer uso de sus beneficios.

Aunque logró que el tridente de jugadores quede nominado, no todo le salió bien a Virginia. que no podrá modificar la placa como esperaba, dado que solo tiene una opción y es subir a placa a Florencia, única jugadora que no entró en el voto telefónico. De este modo, solo resta saber a quién sacará en su lugar.

Así quedó la placa de nominados.

Así fue el paso de cada uno de los jugadores por el confesionario

Desde arrancado el proceso de votaciones, en modo aleatorio, Gran Hermano llamó a los concursantes al confesonario, que decidieron de manera tradicional (2 votos al primer elegido y 1 voto al restante). La única jugadora que votó distinto fue Florencia, que gracias al beneficio del teléfono rojo, duplicó sus decisiones.

Así quedó conformada la placa de nominados.

Así quedó la placa de nominados.