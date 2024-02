Camila de Gran Hermano no tuvo piedad y defenestró a la producción: “No me pagan”

A días del repechaje de Gran Hermano 2023, algunos de los ex concursantes del reality han manifestado como ver la reciente edición y otros, como es el caso de Camila Lattanzio, aprovecharon para poner leña al fuego.

La ex concursante, que entró al certamen en el repechaje a mitad de convivencia, se convirtió en noticia durante las últimas semanas al ventilar detalles sobre el estricto contrato que habría firmado con Telefe.

La ex Gran Hermano apuntó contra la producción y el contrato que firmó.

Según Camila, las cláusulas a las que accedió le estarían generando más de un dolor de cabeza, sobre todo en la búsqueda de trabajo en los medios.

“Digan que quiero cámara, lo que sea. Esperé un año para que la producción se comporte bien conmigo y lo único que hizo fue bajarme un montón de trabajos y no poder seguir como todos lo hicieron”.

La ex Gran Hermano apuntó contra la producción y el contrato que firmó.

“El contrato decía que la empresa te conseguía trabajo y que teníamos un ‘representante’. Hace meses le estoy pidiendo una reunión y no me da bola, me habla solo para pedirme marcas que trabajan con mi hermana”, añadió.

Por su parte, dando más detalles sobre el difícil presente laboral que le toca vivir, Lattanzio habló con Socios del espectáculo y apuntó: “Yo sé que uno cuando firma un contrato sabe a lo que se enfrenta, pero si yo no lo firmaba no podía entrar a GH”.

La ex Gran Hermano apuntó contra la producción y el contrato que firmó.

Queriendo conocer la situación con mayor precisión, Rodrigo Lussich le preguntó: “Ese contrato, que es de cuatro a ocho años, ¿te da algún dinero fijo mensual? ¿Te pagan algo?”

“No. A mí al menos no me pagan nada. No sé cómo se manejarán con otras personas”, contestó la cantante. “Pero hay otros personajes que los soltaron, que empezaron a trabajar en otros programas. ¿Por qué a vos no si no te están dando nada?”, interrogó Paula Varela.

Bajoneada, Cami Lattanzio expresó: “Es lo que no sé. Quiero pensar que no es algo personal. Yo ya lo hablé con un montón de personas no es que solamente lo hago en la tele. Lo que quiero es trabajar. No es que me quiero quedar sin hacer nada”.

La ex Gran Hermano apuntó contra la producción y el contrato que firmó.

Sobre sus posibles roles, le consultaron en que se ve trabajando: “La música es lo mío, siempre lo dije. Pero es algo que me puedo mantener yo. Yo me re veo, si bien me falta práctica, como panelista. Para lo que sea, yo estoy dispuesta”.

“Si nosotros quisiéramos contratarte mañana no se puede...”, intervino Lussich. “Tienen que pasar por el contrato. Ni siquiera lo hago por la plata, yo quiero trabajar. Yo nunca pude concretar nada porque siempre fue una traba y otra. O iba a un programa también pero no me pagaban. Lo que yo noto es que algo está pasando detrás”, concluyó con enojo.