Camila Lattanzio realizó una fuerte denuncia en las redes sociales: “Está en todos lados”

Varios meses después del final de Gran Hermano, no todos los pasticipantes del reality se mantienen latentes en el mundo del espectáculo y de la farándula. Camila Lattanzio si lo logró hoy, luego de dar a conocer su caso de ciberacoso.

Grave denuncia de Camila Lattanzio en las redes.

La exparticipante de Gran Hermano, provocó inquietud entre sus seguidores en Instagram. La rubia compartió un acontecimiento dramático que ha venido experimentando durante un tiempo y del cual no encuentra la manera de ponerle fin.

A través de una captura que compartió en sus historias en la red social de Instagram, Camila expresó: “Chicos, este chabón es el que me está acosando por las redes hace rato. Está en todos lados así y nada... hace bastante me está molestando cibernéticamente”.

Grave denuncia de Camila Lattanzio en las redes.

En la imagen se ve el perfil de la cuenta de Youtube del presunto acosador. Se hace llamar “Kweezy” y, al parecer, se dedica a la música en las redes sociales porque allí cuenta con 15.600 suscriptores aproximadamente. En paralelo, se dio a conocer que se llama Santiago Marcos Alvis, porque la misma influencer lo escribió en la foto publicada.

Más allá del presunto ataque que recibió, solamente se sabe que la joven denunció en las redes sociales pero no llevó el caso a la Justicia real. En paralelo a esto, hace algunas semanas, Camila Lattanzio narró un episodio impactante que vivió con su expareja, Matthew Coconi.

La ex participante de Gran Hermano compartió una imagen sobre su cambio físico tras haberse sometido a una cirugía estética.

También en sus redes sociales, la joven contó: “Hola, chicos, por favor estoy encerrada en la casa de mi ex. El fue el que me robó, está viniendo la policía, pero no me deja salir”. Luego sumó más información: “Este es el perfil. Me está amenazando con que me va a hackear las cuentas, por favor la gente que ya conoce a este tipo, denuncien”.

De qué se trata el ciberacoso

El ciberacoso es una manifestación de violencia que ha ido tomando forma en los últimos años, y cada año se incrementa el número de víctimas a causa de ello.

Una joven posadeña denunció acoso por redes sociales.

El ciberacoso tiende a camuflarse en el anonimato que ofrecen las pantallas, lo que lo convierte en una amenaza persistente, difícil de erradicar por completo y potencialmente vinculada a múltiples agresores. Esta modalidad de violencia puede infligir daños psicológicos severos a las víctimas.

Seguí leyendo