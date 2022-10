“Blonde”: tres claves para saber qué es verdad y ficción en la nueva película de Netflix sobre Marilyn Monroe

Qué vida espantosa. Preferiría usar un epíteto soez, pero me parece un montón. La vida de Marilyn Monroe contada por el director Andrew Dominik en “Blonde”, la nueva película de Netflix, es un ataque atroz y violento al recuerdo de la actriz.

La película se basa en el libro homónimo de Joyce Carol Oates y la propia autora confesó que se tomó algunas licencias, para nada poéticas, para contar la vida de Norma Jean. El libro no es una biografía, es una novela; y la película, un infierno.

“Blonde” es incómoda. Por momentos no podés dejar de mirar y en otros momentos se hace agobiante, querés que termine. ¿Tantos tormentos puede soportar una persona?

Ana de Armas, la actriz que se pone en la piel de Marilyn, es perfecta. Creó un personaje tan real que duele. Te deja perplejo saber que todo eso pasó en tan solo 36 años. Parece que la vida de Marilyn duró siglos, mientras que la de Norma Jean fueron segundos. Uno no deja de saber qué es peor. Porque las dos vivieron infiernos.

1- Antes de Marilyn, nadie quiere a Norma Jean

La infancia de Norma no fue fácil. La verdadera Norma pasó su vida entre hogares de huérfanos y casas de familia adoptivas. Ella tenía otros hermanos, pero no supo de ellos hasta que fue más grande. Su madre la dejó a cargo de una familia y ocasionalmente iba a visitarla.

Después se la llevó a vivir con ella, pero tuvo efectivamente un colapso de su salud mental y volvió al infierno de no saberse querida, ni perteneciente a un lugar. Sola y olvidada.

Antes de ser Marilyn era Norma Jean Baker

Se cree que abusaron de ella en uno de estos hogares de tránsito. Su vida, un calvario. La salida que encontró a los 16 años fue casarse con un vecino. Su nombre era James Dougherty. No tenían nada que ver el uno con el otro. El tiempo hizo lo suyo y a los tres años de ese matrimonio ella ya estaba sola de vuelta.

Para trabajar comenzó a modelar y hacer publicidades. Su perfil la acercó al pin up más que a la alta costura. Su “sex appeal”, a los hombres. Con su pelo platinado y su lunar ya en su lugar, Marilyn nació y con ella, una vida miserable llena de desamor, abusos y una salud mental muy frágil.

2- Los amores de Marilyn, el trío que no fue y su corazón desolado.

“Blonde”, la película, plantea la relación que Marilyn tuvo con dos hombres a la vez. El trío entre ella, Charles Chaplin Jr. y Edward Robinson Jr. no existió. Sí existieron en su vida y tal vez los amó, pero no existió tal trío amoroso.

Marilyn con Cass y Edward, el trío que no existió

En el libro “Goddes: The Secret Lives of Marilyn Monroe” de Anthony Summers, una biografía de la actriz, se cuenta que “Cass” Chaplin llevó a Marilyn a su casa para que conociera a su familia. En esa reunión, Chaplin habría quedado fascinado con la actriz, pero fue directo con su hijo y le pidió que no se enamorara.

El propio Cass desliza, en “My Father”, su autobiografía, que ambos habrían salido pero que la relación sentimental no prosperó y que siguieron siendo amigos. Meses después llegó Edward a su vida y lo que fue un rapto de pasión y amor duró algunos meses.

Este trío es solo una licencia narrativa de “Blonde”, que deja para la imaginación del espectador la escena tal vez más polémica e impactante de la película. En la vida de Marilyn hubo muchos hombres y poco amor.

Joe DiMaggio, su segundo esposo, era una leyenda del deporte. Se conocieron, se amaron y se hicieron mucho daño. Los celos de DiMaggio casi acabaron con la carrera de la actriz, que empezaba a tomar vuelo.

Por aquellos años (ya estamos hablando de mediados de los años ‘50) Marilyn ya era figura de Hollywood. Películas como “Los caballeros las prefieren rubias” y “La comezón del séptimo año” la tenían como protagonista.

Su cuerpo era adorado por millones de hombres. Ella se estaba hartando del rol de muñequita rubia y sexy, y DiMaggio también. El matrimonio duró un poco más de 9 meses.

Arthur Miller sería su siguiente esposo. El aclamado dramaturgo y guionista se enamoró de Marilyn, pero como dicen en el barrio, “no pegaban ni con cola”. Se casaron, trabajaron juntos, pero las cosas se estaban poniendo complicadas para una Marilyn que se estaba volviendo indomable.

Según cuentan las voces del pasado, trabajar con Marilyn era un suplicio. Se olvidaba la letra, trataba mal a todos y las drogas mezcladas con el alcohol ya estaban haciendo estragos en su vida. Esas mismas voces decían que entre la actriz y el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, hubo una relación. Pero “Blonde” plantea un escenario monstruoso de ese vínculo. Esa escena te desarma. Si algo de eso fue verdad, fue repugnante.

Qué relación tenía John F. Kennedy y Marilyn Monroe (Web)

3- Norma Jean y Marilyn, una vida opaca

Detrás de los brillos de su pelo rubio y su sonrisa perfecta, la vida de Marilyn fue oscura. Una búsqueda permanente de amor y contención, la llevó a los brazos equivocados.

En “Blonde”, la escena cuando DiMaggio le pregunta cómo “entró” al mundo del espectáculo es difícil de dirigir. Los secretos de Marilyn se convirtieron en astillas que la aniquilaron por dentro.

Los abusos, los bebés, los golpes. Está bien, entendemos que “Blonde” es una representación de la imaginación de la autora del libro y de las licencias narrativas del director de la película, pero algo de esa oscuridad fue verdad: no hay una mente tan siniestra para inventar tantas cosas, pero sí personas capaces de volver un infierno la vida de alguien.

Marilyn Monroe (AP)

Ahora mirá a tu alrededor. ¿Cuántas personas de 36 años conocés? Bueno, imaginá todo lo que vivió Marilyn en la vida de esa persona. Es muchísimo, ¿no? No hay mente que lo tolere. No hay cuerpo que lo soporte.

La muerte de Marilyn tiene nombres, tiene ausencias, tiene abusos. Sobre ella siempre sobrevoló una nube negra que ella pudo esconder... hasta donde pudo. La soledad fue el arma que la mató.

También en Netflix

Antes, o después, de ver “Blonde”, recomendamos también ver “El misterio de Marilyn Monroe: Las cintas inéditas”, también en esta plataforma.

Estrenada en abril de este año y con dirección de Emma Cooper, nos da una versión más documental de su vida, a través de las charlas grabadas que un periodista fan fue teniendo a lo largo de los años con personas cercanas de su entorno.

La relación de Marilyn con los hermanos Kennedy es uno de los temas en los que más se extiende el documental.