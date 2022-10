Un multifacético que también cocina y canta en asilos: Mike Amigorena confiesa que vive su mejor momento

El temple mendocino quizá ha colaborado para que Mike Amigorena no se deje llevar por la ansiedad y se permita disfrutar de cada momento y proceso.

A sus 50 años, el actor y músico supo construir un camino con su propio estilo en el arte, siempre defendiendo su esencia y haciendo lo que le gusta. Porque en esa búsqueda permanente como artista él ha sabido cómo combinar sus pasiones y hacer del recorrido una experiencia placentera.

Claro que la vida familiar tomó un lugar protagonista con la paternidad y la llegada de Miel, su pequeña hija junto a la cantante Sofía Vitola. “No se puede creer lo divina que es, pero es brava. Va a cumplir 2 años y 8 meses, pero se las trae. Igual es preferible que sea tremenda y no quieta. Además qué le voy a decir, ¡tiene a quién salir!”, confiesa al teléfono Mike Amigorena, mientras detrás se escucha la voz de Dulce, que recién llega del jardín.

Este año es un ciclo de estrenos y despedidas. En agosto pasado estrenó la serie “María Marta: El crimen del Country”, donde interpreta al fiscal Diego Molina Pico. En simultáneo culminó una temporada teatral de “ART”, la obra que comparte con Fernán Mirás y Pablo Echarri.

Y esta semana estrenó “Limbo”, la serie dirigida por Agustina Macri (”Soledad”) y Fabiana Tiscornia. La ficción es una producción exclusiva de la plataforma Star+ y propone un drama familiar que mezcla un poco de suspenso y pujas de poder.

Acompañado por un destacado elenco con Clara Lagos, Enrique Piñeyro y Andrea Frigerio, en “Limbo” Amigorena interpreta a Ignacio Castelló, el hermano del clan familiar. La trama confluye en la historia de Sofía (Lago), quien parece tenerlo todo: una vida glamorosa, una familia que le consiente todos sus caprichos y grandes amigos que son sus cómplices en su osado estilo de vida.

Pero cuando muere su padre (Piñeyro), debe regresar a Buenos Aires, su lugar de origen, y enfrentarse con un pesado legado que incluye el negocio familiar, la rivalidad con sus dos hermanos (Amigorena y Esteban Pérez) y el descubrimiento de una faceta desconocida de su padre. Motivada por demostrar que puede ser algo más que un adorno costoso, Sofía emprenderá un camino lleno de tropiezos, pero también de revelaciones.

“Es mi primer trabajo en la pandemia. Empezamos a filmar en septiembre del 2020, con los riesgos que había, con un hisopado cada cinco horas. Era un orgullo y al mismo tiempo daba miedo, porque era muy emocionante volver en plena pandemia”, revela.

-Es interesante cuando ves el resultado grabado en un contexto distinto...

-Es un orgullo por la realización (por ejemplo, buscar las locaciones, que en ese entonces estaba todo medio cerrado y no tenías todas las posibilidades). Todo llegó a buen puerto, aunque era caótico si alguien se contagiaba, se tenía que suspender la filmación, reemplazar técnicos, actores... Era muy vertiginoso, pero aún así salió un proyecto de excelente acabado, como si el confinamiento y la pandemia no existieran.

-¿Cómo fue tu trabajo con Agustina, la directora?

-Ya la conocía. Grabamos dos videos antes y la verdad es que es muy comprensiva como directora, tiene muy claro lo que quiere. No hacía más que acompañar a la historia, al equipo, a los actores. Se generó una especie de familia durante el rodaje. Sobre todo por el contexto y abocarnos a un guion sinuoso, con oscuridad, pero al mismo tiempo de inclusión, de modernidad, fue todo un desafío. Fue un placer trabajar con ella.

-Esta producción argentina, ¿la tomás como una posibilidad para trabajar afuera?

-Siempre es una vidriera y no solamente nacional, sino latinoamericana. Porque al estar en esa plataforma te ve mucha gente, en distintos países. Y al mismo tiempo decís: “Ojalá me traiga más trabajo. Y pueda viajar con el trabajo, que es lo que más me gusta”.

Mike todo terreno

En plena pandemia también le dio forma a otra pasión que despunta entre amigos y familia: la cocina. Allí nació Mik3Poccard, un proyecto gastronómico junto a la chef Carolina Poccard, en los que cocinan platos exclusivos en un lugar determinado.

En lo musical, lanzó el single “Tesoro”, un tema electropop inspirado en su hija Miel, con un video que ambos protagonizan. Además, volvió con Jubilandia, el trío musical junto a sus amigos Gerardo Chendo y Andrés D’Adamo, con el que visitan geriátricos y les regalan un concierto con canciones románticas y de época a los adultos mayores.

-No abandonaste la cocina...

-No. Tenemos dos Mik3Poccard por mes. Y ahora que terminé con la temporada de “ART” en el teatro me voy a dedicar a la cocina y la música y hacer shows. Además volvemos con Jubilandia a los geriátricos...

-Jubilandia es un proyecto que nunca deja de sorprender.

-Es conmovedor, y mientras más pasa el tiempo los abuelos están más agradecidos. Están ávidos de un momento así. Para nosotros es un alimento para el alma.

-¿No te planteaste incursionar en un pequeño restaurante?

-No, la gastronomía es muy esclavizante. Sí me gusta cocinar de a ratos, para amigos, la familia. Pero de ahí a ponerme un restaurante es otro paso. Para que salga bien tenés que vivir ahí. Y la verdad no es mi idea.

-Con la música lanzaste el single “Tesoro”, donde la protagonista es tu hija Miel. ¿Volvés con la banda?

-Sí. Acabo de tocar en la fiesta Plop en Rosario y también voy a estar en esa fiesta en el Luna Park. Y tengo varias fechas privadas de casamientos, fiestas de fin de año, y eso está buenísimo.

-Aprovechaste para componer algo nuevo.

-Sí, ya tengo como veinte canciones y el tercer disco solista saldrá en febrero, en el verano. Con aire electropop, que es lo que más me gusta.

-Como artista, ¿sentís que hoy vivís un momento de equilibrio en todas tus facetas?

-Estoy viviendo una gran plenitud. Cumplí 50 años y figurativamente estoy en el mejor momento de mi vida: con una familia hermosa, pudiendo hacer todo lo que me gusta, terminé mi casa de campo, nos mudamos con Sofía y Miel a una casa más grande... No hago otra cosa que disfrutar.

En "Limbo", el actor interpreta a Ignacio Castelló.

-Esa es la clave quizá para que sucedan cosas buenas.

-Exactamente. Mientras te relajás y esperás, porque hay momentos de calma que te preguntás: “¿Ahora qué hago?” Tenés que tomarlo con mucha templanza y disfruto de lo conseguido y no de conseguir más. Ser consciente de lo que se tiene, más que pedir. Por eso disfruto la plenitud en lugar de querer más, disfruto lo que tengo. Y no que gane la ansiedad, que es tremendo. Lo importante es ser consciente y tenerlo en cuenta.